SKener: Borussia je moćna, ali ima nesvakidašnji problem

Hrvatski prvak Dinamo u petom kolu Lige prvaka dočekuje Borussiju Dortmund. Modrima se na spomen njemačkih klubova vjerojatno vrte po glavi scene iz Minhena i onaj sramotni poraz od Bayerna, ali Borussia nije tako moćna, pogotovo u gostima.

Momčad koju od ove sezone vodi Nuri Sahin igra toplo-hladno. Oprostite,ne toplo-hladno, nego vruće-ledeno. Na svom Signal Iduna Parku su neprikosnoveni. Osam službenih susreta ove sezone, osam pobjeda od čega dvije u Ligi prvaka. Jedina su momčad Bundeslige koja je savršena kod kuće i kada čovjek to pročita misli Borussia je sigurno zajedno sa Bayernom na vrhu Bundeslige, ali to je daleko od istine.

Kada izađe iz Dortmunda, goropadna Borussija postane samo sjena sebe i na gostujućim utakmicama izgleda kao da su se prvi puta našli i stali na teren. Nitko ne može objasniti zašto je to tako. Crno-žuti su upisali samo dvije pobjede u gostima cijele sezone, prvu protiv niželigaša Lubecka u Kupu iz koje su nedugo zatim ispali, te drugu protiv Club Bruggea u Ligi prvaka. U prvenstvu imaju samo jedan jedini mršavi bod s početka sezone kod Werdera. Treba biti brutalno iskren i reći da je momčad koju vodi Nuri Sahin do posljednje reprezentativne stanke bila desetkovana ozljedama, ali ni to ne razjašnjava situacija igranja kod kuće i u gostima.

Pravi primjer je derbi utakmica protiv do tada neporaženog Leipziga na Signal Iduna Parku koju sam imao zadovoljstvo komentirati. BvB je bio bez cijele obrane uključujući i golmana Kobela, braniče su igrali Can i Gross, ali su odigrali fenomenalnu utakmicu i potpuno zasluženo pobijedili Leipzig, Možete samo pogađate bi li tako bilo da su igrali u gostima…

Ono što je dobro za Sahina je da se većina igrača vratila u pogon, protiv Dinama će biti samo bez Adeyemija i Sulea, a napad bi trebao predvoditi ubojiti Guirassy koji je propustio posljednji ogled u Bundesligi zbog lakše ozljede.

Upravo je taj Gvinejac najbolji igrač Borussije Dortmund. Čudesna prošla sezona u dresu Stuttgarta osigurala mu je transfer u Borusiju i Serhou nije razočarao. U 12 nastupa ove sezone u svim natjecanjima zabio je devet pogodaka i podijelio tri asistencije te se oko njega vrti ofanzivni dio igre crno-žutih. U odsustvu Adeyemija tražio se brzanac koji će koristiti to što Guirassy navlači stopere na sebe i otvara prostor i čini se da su ga napokon našli u Maximilianu Beieru koji je za nemale novce došao iz Hoffenheima i tek je sad počeo pokazivati svoj talent. Tu su još starosjedioci Brandt i Malen, ali i mladi Bynoe Gittens koji najbolje reagira kada uđe s klupe. Najviiše problema ove sezone bilo je u veznom redu gdje je Sahin tražio dvojac koji će držati cijelu ekipu. Najčešće je pokušavao sa Grossom i Canom, ali njih dvojica u paru su prespori za moderni nogomet. Sada je sve jasnije da će Sabitzera koji je lutao po pozicijama upariti sa modernim veznjakom Nmechom koji igra u odličnoj formi te je prošli tjedan zabio prvijenac za Njemačku.

Obrana također nije briljirala, ponajviše Gregor Kobel koji je prošle sezone bio najbolji golman Bundeslige, dok je ove dosta ispod svoje razine. Njemački reprezentativci Schlotterbeck i Anton nisu još do kraja uigrani i tu se krije šansa za Kulenovića ili Baturinu da iz kontre zapapre Dortmundu. Međutim pozicija gdje je Borussia najtanja u obrani je lijevi bek. Ramy Bensebaini je odličan ofenzivni bek, ali je spor i često se zaigra te sam siguran da je Bjelica upravo njega naznačio kao moguću slabu točku protivnika. Desni bek je odlični Ryerson koji je sušta suprotnost Bensebainiju.

Borussia je na papiru odlična momčad, doveli su pet velikih pojačanja koja se osim Guirassya za sada nisu pokazala uspješnima. Međutim, talenta i brzine imaju na izvoz, a to je ono s čim je Dinamo imao problema upravo u prošloj prvenstvenoj utakmici protiv Rijeke i samo pukom srećom izbjegao poraz.

Dobra stvar za Nenada Bjelicu i Modre je da u ovoj utakmici Dinamo ne treba napasti i stisnuti protivnika, Dinamo će čekati i pokušati tvrdim i čvrstim blokom iskopirati Mainz, Union, Augsburg koji su slavili protiv Borussije ove sezone. Igrom slučaja upravo je trener Dinama Bjelica vodio Union prošle sezone pa može na najbolji mogući način pripremiti ovu utakmicu. Treba biti strpljiv, pod svaku cijenu zatvoriti Guirrasya oko kojeg se sve vrti u napadima Borussije te ne ostavljati puno prostora iza svojih stopera jer će brzanci poput Malena, Beiera i Bynoe Gittensa to kazniti.

Nisam do sada u tekstu spominjao da Borussiji tri dana nakon Dinama slijedi najveći njemački derbi protiv Bayerna. Možda bi to u nekim drugim okolnostima bila olakotna okolnost Dinamu, međutim u situaciji kada Sahin jednostavno mora početi pobijeđivati i u gostima, kada mu je svaka utakmica bitna mislim da taj dvoboj koji slijedi nije faktor. Borussia će s najjačim snagama izaći na Maksimir i pokušati mirno doći do sva tri boda.

Čeka i Modre najveći hrvatski derbi za nekoliko dana, ali s obzirom na nedavne loše predstave u HNL-u, Dinamu je imperativ svaku utakmicu odigrati najbolje što može i pokušati dobre formu iz Lige prvaka prebaciti na HNL u kojem će po svemu sudeći biti velika borba cijele sezone.

Dinamo ima šansu, pokazao je ove sezone pod Bjelicom u Ligi prvaka da su ozbiljna momčad, ali ne treba bježati od toga da će bez ozlijeđenog Sučića, a sada po svemu Mišića i Ademija biti teško uspostaviti ravnotežu momčadi. Dinamu treba pravi Baturina, dobar dan golmana i kliničke preciznosti u prilikama kojih neće biti puno.