SK doznaje: Oršić u kontaktu s klubom iz susjedstva?

Podijeli : AP Photo/Francisco Seco via Guliver Prema informacijama kolega sa slovenskog Sport Kluba, Olimpija Ljubljana je na popis potencijalnih zimskih pojačanja uvrstila ime Mislava Oršića. Uspostavljeni su kontakti sa stožerom hrvatskog reprezentativca. Blistava je nogometna jesen za nogometašima Olimpije, kada su i uspjesi u europskim zmajevima napunili klupsku blagajnu. A po svemu sudeći, u zeleno-bijelom taboru odlučni su velikim transferom poboljšati svoju osjetno bolju financijsku situaciju koja bi ih dovela u poziciju izrazitih favorita za nacionalnu krunu.

Blistava je nogometna jesen za nogometašima Olimpije, kada su i uspjesi u europskim zmajevima napunili klupsku blagajnu. A po svemu sudeći, u zeleno-bijelom taboru odlučni su velikim transferom poboljšati svoju osjetno bolju financijsku situaciju koja bi ih dovela u poziciju izrazitih favorita za nacionalnu krunu, ako već Ljubljančani nisu takvi. .”>Povjereno je tako kolegama da je ljubljanski prvoligaš uspostavio kontakte s taborom hrvatskog reprezentativca Mislava Oršića. Junak Vatrenih na prošlom Svjetskom prvenstvu u Kataru, kada je zabio odlučujući pogodak za pobjedu Hrvatske u utakmici za treće mjesto protiv Maroka (2:1), trenutno je bez kluba nakon razlaza s turskim Trabzonsporom. Ljubljančani to žele iskoristiti i osigurati transfer koji će odjeknuti.

No, vodstvo Olimpije čeka sve samo ne lak zadatak. Kako smo već pisali, Oršić je već odbacio mogućnost prelaska u Rijeku, velika mu je želja vratiti se u Dinamo u čijem je dresu briljirao od 2018. do 2023. Hrvatovu situaciju prate brojni klubovi, spominje se poljski velikan , no očito su i Zmajevi uvjereni da imaju adute u svojim rukama da privuku ovako veliko ime u svoje redove.

Karijera Mislava Oršića već je u prošlosti bila vezana uz Sloveniju, dio sezone 2014./2015. proveo je kao posuđeni igrač Rijeke, tada Matjaža Keka, u Celju. Naknadno, danas 32-godišnjak preselio se u Aziju, a potom vratio u Hrvatsku, obukao dres Dinama i zablistao do te mjere da ga je iz Zagreba oteo engleski prvoligaš Southampton.