Veliki kiks Rudeša u borbi za SHNL, Sesvete mogu preuzeti vrh novom pobjedom

Opatija i Rudeš odigrali su 1:1 u uvodu 26. kola SuperSport 1. NL.
Vodeći Rudeš tako je nastavio slabiji niz u gostima tijekom 2026. godine. Jedinu pobjedu upisali su protiv Croatije Zmijavci, uz remi s Opatijom i BSK-om te poraze od Dugopolja i Orijenta.
Rudeš je poveo u 72. minuti golom Jurice Poldrugača, a Opatija je izjednačila pet minuta kasnije preko Roberta Miškovića.
Opatija je remijem ostala pretposljednja s 26 bodova, dva više od posljednje Croatije, koja može skočiti ako pobijedi Dugopolje.
Na vrhu ljestvice Rudeš ima 49 bodova, dva više od Sesveta koje imaju utakmicu manje i u proljetnom dijelu sezone imaju savršen učinak od osam pobjeda u osam utakmica. Nastavak niza tražit će u subotu kod Hrvaca.
