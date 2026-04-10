Dinamo predstavio četvrti dres za sljedeću sezonu: ‘Neka živi Dinamo i majka Hrvatska!’

Nogometni klub Dinamo predstavio je konačan izgled četvrtog dresa za sljedeću sezonu, a posebnost je što su ga po prvi put u povijesti birali članovi i navijači.
“Kada smo pokrenuli projekt izbora četvrtog dresa GNK Dinamo, znali smo da ovo nije obična anketa. Bila je to prava dizajnerska avantura – poziv svim kreativcima iz Hrvatske da osmisle dres koji će nositi plavi grb. Stiglo je 858 prijava, a stručni žiri odabrao je 32 finalista prema kriterijima poput Dinamovog identiteta, originalnosti, emotivne snage i tehničke primjenjivosti.
Nakon što ste izabrali pobjednika, dizajn je proslijeđen Castoreovom timu na detaljnu tehničku i regulatornu provjeru. Castore nije samo brend koji stavlja logo na dres – oni su odgovorni za usklađenost svakog odjevnog predmeta s pravilima SuperSport HNL-a, UEFA-e i međunarodnih propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, kao i za to da dres bude moguće proizvesti u svim veličinama i za sve rodne kategorije. Rezultat te provjere bila je lista konkretnih napomena za odabrani dizajn. Važno je napomenuti kako se nije se radilo o promjeni koncepta, nego o tehničkim usklađivanjima koja su preduvjet da dres uopće dođe u prodaju i na teren.
U nastavku donosimo pregled kategorija dorada – kako biste razumjeli što stoji iza tih promjena i zašto su neophodne:
Zaštitni znakovi stranih brendova (trademark) – jedan od češćih problema u dizajnu sportske opreme je nenamjerno korištenje vizualnih elemenata koji su zaštićeni kao tuđi trademark. Ti elementi se ne smiju pojaviti ni kao dekorativni element ni kao slučajni vizualni motiv na opremi drugog proizvođača. Ovo nije kreativna odluka, nego zakonska obveza koja vrijedi na svim tržištima na kojima bi se dres prodavao.
Grafički motivi i pravilnik natjecanja – vizualni motivi na dresovima profesionalnih nogometaša ne smiju biti proizvoljan izbor – svaki element prolazi kroz sito pravilnika SS HNL-a i UEFA-e. Ovo posebno vrijedi za prikaze arhitekture, vjerskih simbola ili stvarnih osoba. Konkretno: prikazi katedrala, crkava ili vjerskih objekata mogu biti odbijeni u europskim natjecanjima ako ih tijelo koje upravlja natjecanjem procijeni kao vjerske simbole, a ne kao neutralne arhitektonske motive. Stoga je za svaki takav prikaz potrebno:
- Stilizirati ga na razinu apstrakcije koja zadržava prepoznatljivost, ali gubi direktnu vjersku konotaciju;
- Osigurati da grafika ne prekriva obvezne tehničke zone dresa (broj igrača, ime, logotip lige);
- Ako je potrebno, izraditi posebnu verziju dresa za europska natjecanja s reduciranim grafičkim sadržajem.
Vrijedi napomenuti da ista pravila ne vrijede uvijek jednako strogo na domaćem terenu – neke grafike prihvatljive su za SS HNL nastupe, ali bi bile odbijene za utakmice u UEFA-inim natjecanjima.
Tonalitet tiska i vidljivost na terenu – UEFA i FIFA imaju tehničke standarde koji reguliraju kontrast grafičkih elemenata na dresu. Razlog je praktičan: suci, TV snimatelji i VAR sustav moraju u svakom trenutku moći jednoznačno identificirati boju dresa pojedinog igrača. Ako je grafički motiv otisnut u previše tamnom tonu na bijeloj ili svijetloj podlozi, dres može pri snimanju izgledati kao da ima drugu boju u određenim dijelovima – što može biti osnova za odbijanje na tehničkoj provjeri opreme prije utakmice. Rješenje koje Castore preporučuje jest posvijetljiti tonalitet tiska – umjesto punog grafičkog otiska, koristiti nijansirani tone-on-tone ili watermark efekt koji je estetski dojmljiv, ali ne stvara kontrast koji bi bio problematičan prema pravilniku. Ova dorada posebno je važna za dresove koji bi se koristili u europskim utakmicama, dok je za domaće nastupe u nekim slučajevima i originalni tonalitet prihvatljiv.
Prilagodba za sve veličine i rodne kategorije – svaki dizajn koji GNK Dinamo plasira na tržište mora funkcionirati jednako dobro u svim veličinama – od najmanjih dječjih dresova do seniorskih plus-size veličina te u muškim i ženskim krojevima koji imaju drugačije proporcije i omjere. Ovo je posebno zahtjevno za dizajne koji koriste motive koji se protežu cijelom površinom tijela dresa – poput prikaza građevine, grada ili apstraktnog uzorka. Na manjem kroju grafika može biti:
- presitna i neprepoznatljiva;
- presječena na šavovima na pogrešnom mjestu;
- nerazmjerno raspoređena u odnosu na logotipe i sponzorske natpise.
Castore zahtijeva da za svaki takav dizajn postoji tehnički dokument o pozicioniranju motiva koji definira točne koordinate, veličine i prioritete skaliranja za svaku veličinu i kategoriju dresa. Izrada ovog dokumenta dio je procesa dorade finalnih prijedloga.
Autorska prava i intelektualno vlasništvo grafike – ovo je možda najosjetljivija točka cijelog procesa. Dres GNK Dinamo nije samo sportska oprema – to je komercijalni proizvod koji se prodaje globalno i koji mora zadovoljiti standarde zaštite intelektualnog vlasništva u svim državama distribucije. Svaki grafički element na dresu mora imati jasno i dokumentirano porijeklo:
- Ako je dizajner koristio vlastitu fotografiju ili ilustraciju – to mora biti potvrđeno;
- Ako je grafika nastala uz pomoć AI alata – moraju biti pregledani uvjeti korištenja tog alata za komercijalne svrhe i provjereno je li trening skup tog alata eventualno sadržavao zaštićeni sadržaj;
- Ako je korištena fotografija treće strane – potrebna je licencija ili potpuno pravo na korištenje;
- U nekim slučajevima, čak i arhitektura zgrada može biti autorski zaštićena – posebno za recentne objekte, no i za neke starije može postojati zaštita na reprodukciju u komercijalne svrhe.
Castore i pravni tim kluba provjerili su porijeklo svakog vizualnog elementa u finalnim prijedlozima kako bi isključili bilo kakav pravni rizik pred stavljanjem dresa u prodaju.
Svaka napomena Castoreovog tima imala je jedan cilj – osigurati da vizija dizajnera dođe do krajnjeg korisnika u punom sjaju, bez pravnih, tehničkih ili regulatornih prepreka. Dorade koje su provedene nisu mijenjale ni bit, ni priču, ni identitet pobjedničkog dizajna – samo su ga prilagođile realnosti profesionalne sportske industrije.
Nakon napravljenih nužnih izmjena, u nastavku donosimo finalni izgled pobjedničkog dresa:
Dres je zadržao sve ključne elemente dizajna zbog kojih su ga članovi i izabrali, a dorađen je kako bi zadovoljio najviše standarde koji se od njega očekuju da bi zaista bio dres u kojem naši igrači mogu nastupati, pobjeđivati i ispisati neke nove, slavne stranice Dinamove povijesti.
Hvala vam i – neka živi Dinamo i majka Hrvatska!”, stoji u objavi Dinama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare