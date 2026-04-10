Dinamo predstavio četvrti dres za sljedeću sezonu: ‘Neka živi Dinamo i majka Hrvatska!’

Nogometni klub Dinamo predstavio je konačan izgled četvrtog dresa za sljedeću sezonu, a posebnost je što su ga po prvi put u povijesti birali članovi i navijači.

Pobjednički dizajn pod nazivom “Povijest”, čiji je autor Luka Lončarek, inspiriran je spomenikom kralju Tomislavu te simbolizira spoj kulture i identiteta Zagreba i Hrvatske.

“Kada smo pokrenuli projekt izbora četvrtog dresa GNK Dinamo, znali smo da ovo nije obična anketa. Bila je to prava dizajnerska avantura – poziv svim kreativcima iz Hrvatske da osmisle dres koji će nositi plavi grb. Stiglo je 858 prijava, a stručni žiri odabrao je 32 finalista prema kriterijima poput Dinamovog identiteta, originalnosti, emotivne snage i tehničke primjenjivosti.

Nakon što ste izabrali pobjednika, dizajn je proslijeđen Castoreovom timu na detaljnu tehničku i regulatornu provjeru. Castore nije samo brend koji stavlja logo na dres – oni su odgovorni za usklađenost svakog odjevnog predmeta s pravilima SuperSport HNL-a, UEFA-e i međunarodnih propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, kao i za to da dres bude moguće proizvesti u svim veličinama i za sve rodne kategorije. Rezultat te provjere bila je lista konkretnih napomena za odabrani dizajn. Važno je napomenuti kako se nije se radilo o promjeni koncepta, nego o tehničkim usklađivanjima koja su preduvjet da dres uopće dođe u prodaju i na teren.

U nastavku donosimo pregled kategorija dorada – kako biste razumjeli što stoji iza tih promjena i zašto su neophodne: Zaštitni znakovi stranih brendova (trademark) – jedan od češćih problema u dizajnu sportske opreme je nenamjerno korištenje vizualnih elemenata koji su zaštićeni kao tuđi trademark. Ti elementi se ne smiju pojaviti ni kao dekorativni element ni kao slučajni vizualni motiv na opremi drugog proizvođača. Ovo nije kreativna odluka, nego zakonska obveza koja vrijedi na svim tržištima na kojima bi se dres prodavao. Grafički motivi i pravilnik natjecanja – vizualni motivi na dresovima profesionalnih nogometaša ne smiju biti proizvoljan izbor – svaki element prolazi kroz sito pravilnika SS HNL-a i UEFA-e. Ovo posebno vrijedi za prikaze arhitekture, vjerskih simbola ili stvarnih osoba. Konkretno: prikazi katedrala, crkava ili vjerskih objekata mogu biti odbijeni u europskim natjecanjima ako ih tijelo koje upravlja natjecanjem procijeni kao vjerske simbole, a ne kao neutralne arhitektonske motive. Stoga je za svaki takav prikaz potrebno: Stilizirati ga na razinu apstrakcije koja zadržava prepoznatljivost, ali gubi direktnu vjersku konotaciju; Osigurati da grafika ne prekriva obvezne tehničke zone dresa (broj igrača, ime, logotip lige); Ako je potrebno, izraditi posebnu verziju dresa za europska natjecanja s reduciranim grafičkim sadržajem.

Vrijedi napomenuti da ista pravila ne vrijede uvijek jednako strogo na domaćem terenu – neke grafike prihvatljive su za SS HNL nastupe, ali bi bile odbijene za utakmice u UEFA-inim natjecanjima. Tonalitet tiska i vidljivost na terenu – UEFA i FIFA imaju tehničke standarde koji reguliraju kontrast grafičkih elemenata na dresu. Razlog je praktičan: suci, TV snimatelji i VAR sustav moraju u svakom trenutku moći jednoznačno identificirati boju dresa pojedinog igrača. Ako je grafički motiv otisnut u previše tamnom tonu na bijeloj ili svijetloj podlozi, dres može pri snimanju izgledati kao da ima drugu boju u određenim dijelovima – što može biti osnova za odbijanje na tehničkoj provjeri opreme prije utakmice. Rješenje koje Castore preporučuje jest posvijetljiti tonalitet tiska – umjesto punog grafičkog otiska, koristiti nijansirani tone-on-tone ili watermark efekt koji je estetski dojmljiv, ali ne stvara kontrast koji bi bio problematičan prema pravilniku. Ova dorada posebno je važna za dresove koji bi se koristili u europskim utakmicama, dok je za domaće nastupe u nekim slučajevima i originalni tonalitet prihvatljiv.