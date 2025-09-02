Sigur ostaje na Poljudu, propao mu je transfer u Englesku

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Prijelazni rok je u većini najjačih liga svijeta završen, dok u Hrvatskoj još traje.

Nogometaš Hajduka Niko Kristian Sigur posljednjeg dana ljetnog prijelaznog roka u ligama petice uzalud je čekao vijesti s Otoka – transfer u Englesku nije se dogodio.

Točnije, propao mu je transfer u drugoligaša Watforda koji se umjesto njega odlučio za Jeremyja Petersa iz belgijskog Charleroija i kojeg je platio dva milijuna eura.

Za Petersa su se u Watfordu, vjerojatno, odlučili zbog cijene – Hajduk je za Sigura postavio donju granicu od četiri milijuna eura, a nadao se ponudi i do sedam milijuna, dok je Watford za Petersa platio dvostruko manje.