‘S Pukštasom bi lani Hajduk bio prvak, prvenstvo se nikad lakše nije moglo osvojiti’

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je u devetom kolu SHNL-a teško došao do 1:0 pobjede u Vinkovcima protiv posljednjeplasiranog Vukovara.

Junak je bio Rokas Pukštas, koji je u 77. minuti iskoristio puno prostora i sjajnim udarcem izvana donio bodove Splićanima, iako su od 25. minute igrali s igračem više. Susret je komentirao bivši hajdukovac Luka Vučko, posebno pohvalivši strijelca odlučujućeg gola:

Hajduk teško do bodova protiv Vukovara, ali Splićani drže korak s Dinamom Garcia nakon teške pobjede: ‘Umoriš se gledajući ovakav nogomet’

“Trenutak odluke, individualna kvaliteta Pukštasa koji zabija šutom s distance lošijom lijevom nogom u bliži vratarev kut. Po stoti put ću ponoviti – nikad lošiji Dinamo nam se nudio lani, ali iz ne znam kojih razloga Rokas je bio ‘u frižideru’.

S njim bismo uzeli titulu jer je on igrač od 7-10 golova po sezoni i to je veliki kiks kluba koji nije stao iza njega i dopustio je totalnu autonomiju Gattusu da izgubimo prvenstvo koje se nikad lakše moglo osvojiti”, napisao je Vučko u komentaru za Dalmatinski portal.