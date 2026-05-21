Navijači oduševljeni: Obradović nadomak povratka u Panathinaikos?

Željko Obradović nema trenerski angažman otkad je u studenom napustio klupu Partizana.

Prema pisanju grčkih medija, Željko Obradović nalazi se nadomak velikog povratka u Panathinaikos, klub s kojim je osvojio 11 naslova grčkog prvaka i pet titula prvaka Europe.

Grčki velikan trenutačno prolazi kroz teško razdoblje nakon ispadanja od Valencije u četvrtfinalu Eurolige. U Ateni vlada veliko nezadovoljstvo, a aktualni trener Ergin Ataman nalazi se pod snažnim pritiskom. Navodno nije ni vodio posljednji trening momčadi, dok bi se ovih dana trebao održati sastanak između njega i vlasnika kluba Dimitrisa Giannakopoulosa.

Vijest o mogućem povratku legendarnog trenera izazvala je veliko oduševljenje među navijačima Panathinaikosa na društvenim mrežama, s obzirom na to da je upravo pod Obradovićevim vodstvom klub proživljavao neke od najuspješnijih dana u novijoj povijesti.