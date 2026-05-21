Neuer se vraća u početnu postavu Njemačke na Svjetskom prvenstvu

Njemački vratar Manuel Neuer vratit će se u početnu postavu Njemačke na Svjetskom prvenstvu koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u Kanadi, SAD-u i Meksiku, objavio je u četvrtak izbornik njemačke reprezentacije Julian Nagelsmann.

Kapetan i vratar minhenskog Bayerna, Neuer, objavio je krajem ljeta 2024. da će se povući iz međunarodnog nogometa kako bi se usredotočio na svoje klupske ciljeve. Njegova posljednja utakmica za njemačku reprezentaciju bila je prije gotovo 700 dana, i to u porazu od Španjolske u četvrtfinalu Eura 2024.

Kako bi zamijenio Neuera, koji je s Njemačkom osvojio naslov svjetskog prvaka 2014., Nagelsmann je Marca-Andréa ter Stegena postavio za svog prvog vratara, ali je vratar Barcelone pretrpio je niz ozljeda (puknuće patelarne tetive krajem rujna 2024., zbog čega je bio izvan terena sedam mjeseci, a zatim operacija leđa krajem srpnja 2025., zbog koje je također bio izvan terena tri mjeseca).

Spušten na treće mjesto u hijerarhiji vratara Barçe, ter Stegen se pridružio španjolskom klubu Girona u siječnju 2026. kako bi dobio na minutaži, ali je početkom veljače zadobio još jednu ozljedu tetive koljena i od tada nije igrao.

Bez ter Stegena, Hoffenheimov Oliver Baumann etablirao se kao novi prvi vratar njemačke reprezentacije.

Neuer, koji je produžio ugovor s Bayernom za još jednu sezonu do ljeta 2027., dva je puta ozlijedio list krajem zime, ali se vratio u najbolju formu u četvrtfinalu i polufinalu Lige prvaka protiv Real Madrida i Paris Saint-Germaina.

Njemačka je na SP-u u skupini E i igra s Curaçaom 14. lipnja u Houstonu, Obalom Bjelokosti 19. lipnja u Torontu i Ekvadorom 24. lipnja u New Yorku.

Ako Neuer odigra utakmicu, postat će drugi vratar koji je igrao na pet Svjetskih prvenstava, što je do sada uspjelo samo Meksikancu Antoniju Carbajalu između 1950. i 1966.