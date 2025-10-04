Garcia nakon teške pobjede: ‘Umoriš se gledajući ovakav nogomet’

Nogomet 4. lis 202518:38 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

U 9. kolu SuperSport HNL-a Hajduk je u gostima pobijedio Vukovar 1991 rezultatom 1:0. Iako su Splićani od 25. minute igrali s igračem više nakon isključenja Čaića, nisu pokazali osobito dobru igru. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Rokas Pukštas u 77. minuti, dok su domaćini u prvom poluvremenu propustili nekoliko vrlo dobrih prilika.

Ovo je druga uzastopna pobjeda Hajduka, nakon one protiv Lokomotive, no trener Gonzalo Garcia unatoč novim bodovima nije bio zadovoljan nastupom svoje momčadi.

“Teška utakmica iako će ovdje biti jako teško svima. Startali smo s dosta problema, trebalo nam je vremena da se naviknemo na uvjete, a oni su stajali jako dobro. Nakon tog isključenja se utakmica promijenila; mi smo trebali nešto kreirati, a mi u tome nismo dobro izgledali. Imali smo par situacija, ali bili smo spori. Jasno mi je da je teren težak, ali nismo radili ono što smo trebali, a to je kreiranje šansi. Umoriš se gledajući to…”, rekao je Garcia.

Dodao je kako je svjestan da pred njegovom ekipom stoji još puno posla:

“Moramo strašno puno raditi jer moramo biti bolji. Ponosan sam kako treniramo, puno igrača je došlo pred kraj prijelaznog roka, a nakon prve runde prvenstva imamo 19 bodova. No, moram biti iskren i reći da mi se zadnje dvije utakmice nikako ne sviđaju iako smo ih pobijedili.”

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet