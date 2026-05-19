EFL kaznila Southampton: Jakirović dobio novog protivnika u finalu doigravanja za Premier ligu!

Neovisna disciplinska komisija potvrdila je optužbe i donijela odluku da Southampton gubi pravo nastupa u finalu doigravanja. Uz to, klub je kažnjen i oduzimanjem četiri boda koja će biti primijenjena u sezoni 2026./27, prenosi Sky Sports.

Middlesbrough, koji je izgubio od Southamptona u polufinalu, tako će igrati finale protiv Hull Cityja, momčadi koju vodi hrvatski trener Sergej Jakirović.

Southampton se zasad nije oglasio o odluci.