EFL kaznila Southampton: Jakirović dobio novog protivnika u finalu doigravanja za Premier ligu!

Southampton je izbačen iz finala doigravanja Championshipa (subota, 23. svibnja, 17:30) nakon što je Engleska nogometna liga (EFL) utvrdila da je klub kriv za špijuniranje.
Klub s juga Engleske optužen je ovog mjeseca da je pratio i špijunirao trening Middlesbrougha, svog protivnika u polufinalu doigravanja za ulazak u Premier ligu.
Neovisna disciplinska komisija potvrdila je optužbe i donijela odluku da Southampton gubi pravo nastupa u finalu doigravanja. Uz to, klub je kažnjen i oduzimanjem četiri boda koja će biti primijenjena u sezoni 2026./27, prenosi Sky Sports.
Middlesbrough, koji je izgubio od Southamptona u polufinalu, tako će igrati finale protiv Hull Cityja, momčadi koju vodi hrvatski trener Sergej Jakirović.
Southampton se zasad nije oglasio o odluci.
