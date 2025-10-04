UŽIVO

VUKOVAR 1991 – HAJDUK 0:1 Pukštas razveselio Torcidu, Splićani vode nakon puno muke

Nogomet 4. lis 202513:07 > 17:34 0 komentara
Robert Matić, Miro Gabela/Hajduk.hr

Deveto kolo SHNL-a u subotu se otvara utakmicom Vukovara 1991 i Hajduka na stadionu Cibalije u Vinkovcima. Dvoboj počinje u 15:45, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sport Kluba.

17:34

Žuti karton za Sigura

84'

Žuti karton za Sigura, koji je srušio u kontri Robina.

17:32

Rebić je napustio igru, umjesto njega ulazi Kalik

 
81'

Ante Rebić je napustio igru, umjesto njega ulazi Anthony Kalik

17:29

Pukštas za vodstvo Splićana

77'

Američki veznjak dobio je loptu na sredini polovice Vukovara, krenuo je prema sredini i iskoristio puno prostora koji su mu dali igrači Vukovara. Potegnuo je lijevom nogom izvana i zabio.

17:22

Rebić promašio zicer

73. minuta i velika prilika za Hajduk. Pukštas je ubacio, ali Rebić nije zahvatio loptu i prilika je propala. 

17:21

Zamjena kod Hajduka

Hodak je ušao umjesto Karačića.

17:11

Garcia radio zamjene

62'

Sigur i Krovinović ulaze u igru, izlaze Pajaziti i Guillamon.

17:06

Prigoda za Hajduk

55'

Šego je dobio loptu na lijevom krilu, pucao je iskosa, ali nije pogodio okvir gola. Lopta se i odbila od grumena zemlje i promijenila smjer.

17:00

Shabani na travnjaku nakon duela s Karačićem

50'

Shabani leži na travnjaku nakon duela s Karačićem. Liječnici će mu pružiti pomoć i nastavit će susret.

.

16:58

Zamjene na obje strane

46'

Zamjene kod Vukovara. Banovec i Mulac su ušli, a izašli su Mejia i Camacho. Kod Hajduka je ušao Šego umjesto Edgara Gonzaleza.

 

16:54

Počelo drugo poluvrijeme

46'

Počelo drugo poluvrijeme

