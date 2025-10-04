VUKOVAR 1991 – HAJDUK 0:1 Pukštas razveselio Torcidu, Splićani vode nakon puno muke

Deveto kolo SHNL-a u subotu se otvara utakmicom Vukovara 1991 i Hajduka na stadionu Cibalije u Vinkovcima. Dvoboj počinje u 15:45, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sport Kluba.
Žuti karton za Sigura
Žuti karton za Sigura, koji je srušio u kontri Robina.
Rebić je napustio igru, umjesto njega ulazi Kalik
Ante Rebić je napustio igru, umjesto njega ulazi Anthony Kalik
Pukštas za vodstvo Splićana
77'
Američki veznjak dobio je loptu na sredini polovice Vukovara, krenuo je prema sredini i iskoristio puno prostora koji su mu dali igrači Vukovara. Potegnuo je lijevom nogom izvana i zabio.
Rebić promašio zicer
73. minuta i velika prilika za Hajduk. Pukštas je ubacio, ali Rebić nije zahvatio loptu i prilika je propala.
Zamjena kod Hajduka
Hodak je ušao umjesto Karačića.
Garcia radio zamjene
62'
Sigur i Krovinović ulaze u igru, izlaze Pajaziti i Guillamon.
Prigoda za Hajduk
55'
Šego je dobio loptu na lijevom krilu, pucao je iskosa, ali nije pogodio okvir gola. Lopta se i odbila od grumena zemlje i promijenila smjer.
Shabani na travnjaku nakon duela s Karačićem
Shabani leži na travnjaku nakon duela s Karačićem. Liječnici će mu pružiti pomoć i nastavit će susret.
Zamjene na obje strane
46'
Zamjene kod Vukovara. Banovec i Mulac su ušli, a izašli su Mejia i Camacho. Kod Hajduka je ušao Šego umjesto Edgara Gonzaleza.
Počelo drugo poluvrijeme
46'
Počelo drugo poluvrijeme
