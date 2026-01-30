SK doznaje: Kulenović odlazi u Torino, ovo su detalji posla!

Situacija oko Sandra Kulenovića dobila je konačni rasplet.

Kako doznaje Sport Klub, Dinamo je postigao dogovor s Torinom te Dinamov napadač Sandro Kulenović odlazi u redove talijanskog prvoligaša.

Kulenović će sutra otputovati u Torino sa svojim menadžerom Markom Naletilićem, gdje ga očekuje liječnički pregled te potpis ugovora. Posao je dogovoren kao posudba do kraja sezone vrijedna pola milijuna eura, uz obvezan otkup u slučaju da Torino izbori ostanak u Serie A. Ukupna vrijednost transfera iznosi 3,5 milijuna eura.

Torino je tako pobijedio konkurenciju Verone, s kojom je Dinamo ranije bio blizu dogovora, a Kulenović će karijeru nastaviti u klubu koji trenutačno ima znatno sigurniju poziciju na ljestvici talijanskog prvenstva.

