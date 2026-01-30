Mudražija odlazi iz Dinama, evo gdje nastavlja karijeru!

Klub je službeno predstavio povratak Dominika Livakovića, dok je istovremeno procurila informacija da je postignut dogovor s Veronom oko Sandra Kulenovića, koji još važe hoće li prihvatiti transfer u Italiju.

Kako piše Germanijak, Maksimir je napustio i Robert Mudražija. Karijeru će nastaviti na posudbi u AEK-u iz Larnace, a ciparski klub imat će mogućnost otkupa njegova ugovora.

Iako je prošlog ljeta stigao iz Lokomotive uz velika očekivanja i trebao biti dio užeg kadra, dolazak brojnih novih veznjaka promijenio je njegov status u momčadi.

Pod vodstvom Marija Kovačevića ostao je u drugom planu te je upisao tek šest nastupa i 132 minute, bez gola i asistencije, čime je njegova epizoda u Dinamu zasad završila.