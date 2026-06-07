Nedavno je sve dogovorio s Manchester Unitedom, a sada ga je Ancelotti pozvao na Svjetsko prvenstvo

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HMBxMedia MadeleinexFantini via Guliver Image

Manchester United je prije nekoliko dana sve dogovorio oko dovođenja brazilskog veznjaka Edersona. 26-godišnji brazilski veznjak igrao je za Atalantu Marija Pašalića, a ubrzo bi trebao biti predstavljen u dresu Crvenih vragova koji su za njegove usluge platili 40,5 milijuna eura.

On nije bio na popisu Carla Ancelottija za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, no izbornik Brazila i proslavljeni talijanski trener zbog ozljede Wesleya France morao je reagirati. Branič Rome ozlijedio se u utakmici protiv Egipta te je otpao za Mundijal.

Iako Ederson igra na poziciji centralnog veznog, Ancelotti ga je pozvao u reprezentaciju s kojom će Brazilu pokušati donijeti šesti svjetski naslov. Ederson je dosad za Selecao skupio tri nastupa, a posljednji je stigao protiv Argentine u ožujku 2025. godine.

Brazil će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini C s Marokom, Škotskom i Haitijem.