Plenković: Spremni smo financirati stadion na Brodarici, dok se ne riješi pitanje Poljuda

xdtsxNachrichtenagenturx dts_111237 rights via Guliver

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu na svečanoj sjednici splitskog Gradskog vijeća u povodu Dana Grada i blagdana Sv. Duje da će Vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud, oko kojeg se vode velike polemike - jedni su za rušenje, drugi za njegovu obnovu.

“Želimo pomoći da se nađe dugoročno održivo rješenje za Poljud. Stručna skupina koja će se time baviti dat će kompetentnu preporuku političkim razinama što učiniti”, rekao je Plenković.

“Spremni smo financirati stadion na Brodarici, koji bi trebao služiti kao svojevrsna premosnica dok se ne riješi pitanje nogometnog stadiona na Poljudu“, dodao je.