Hajduk se oglasio: ‘Sve su se sile udružile kako bi onemogućile razvoj naše infrastrukture’

RHR-FOTO TR via Guliver

Već dulje vrijeme traje rasprava o budućnosti stadiona u Splitu, a sudbina Poljuda i dalje je neizvjesna.

Objavu splitskog kluba prenosimo u cijelosti:

“Vrijeme je da se donesu odluke za infrastrukturnu budućnost Hajduka i Splita.Već smo nebrojeno puta istaknuli kako je vrijeme da se u Splitu izgradi novi moderni nogometni stadion. Na tome ćemo i dalje inzistirati i nećemo odustati, jer budućnost Hajduka i stotina tisuća naših navijača nam je na prvom mjestu.

47 godina Poljud je izložen atmosferskim uvjetima koji su zajedničkim djelovanjem, u kombinaciji s neodržavanjem, stadion doveli do današnjeg stanja. U idućih desetak dana znati ćemo kakvo je točno stanje Gradskog stadiona Poljud, zahvaljujući jedinom od trojice živućih projektanata Poljuda, Prof. emeritusu Anti Mihanoviću, tvrtki Otpornost d.o.o. te recenzentima njihovog rada.

Sigurnost naših navijača i zaposlenika nam je na prvom mjestu, zato smo odlučili poduzeti sve korake kako bismo saznali kakvo je stvarno stanje našeg doma i što nas čeka u narednim mjesecima.

Da je novi stadion jedina racionalna i dugoročno najisplativija opcija mogli smo se uvjeriti posljednjih nekoliko tjedana, kada su se sve sile udružile kako bi onemogućile razvoj splitske sportske infrastrukture i ostavile nas u osamdesetim godina prošlog stoljeća.

Budućnost ovisi o onome što radimo danas, a odluke koje donesemo vođeni razumom i činjenicama, oblikovat će sportsku budućnost Splita i Hajduka. Zato iskoristimo priliku koja nam se pruža.”