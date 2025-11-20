Može li Garcia prekinuti Hajdukov negativan niz u Rijeci? Posljednju pobjedu donio je današnji igrač Nantesa

Hajduk u susret ulazi s prvog mjesta na ljestvici, s osvojenih 29 bodova, četiri više od Dinama. Rijeka, aktualni prvak Hrvatske, nalazi se tek na osmom mjestu s 14 bodova, čak 15 manje od Splićana.

Prvi međusobni ogled ove sezone završio je 2:2 na Poljudu, a bio je to i posljednji susret koji je Radomir Đalović vodio na klupi Rijeke.

Uoči novog Jadranskog derbija na Rujevici, statistika jasno ide na stranu domaćina u posljednje vrijeme. Rijeka je na svom stadionu u posljednjih pet susreta protiv Hajduka upisala četiri pobjede i jedan remi (0:0), a u tom razdoblju Splićani nisu zabili nijedan pogodak.

Hajduk na pobjedu u Rijeci čeka više od tri godine, a posljednji igrač Bijelih koji je zatresao mrežu na Rujevici bio je Chidozie Awaziem, današnji stoper Nantesa. Hajduk je tada slavio 0:1 – ujedno i posljednju pobjedu u nizu od pet uzastopnih trijumfa na Kvarneru između veljače 2021. i listopada 2022.