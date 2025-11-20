Fruk uoči Hajduka: ‘Savršena utakmica za vratiti poljuljano samopouzdanje’

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Rijeka u subotu od 18 sati dočekuje Hajduk u derbiju 14. kola HNL-a.

Aktualni prvak je trenutno na osmom mjestu i za vodećim Hajdukom zaostaje 15 bodova, a izgubili su u zadnja dva ligaška poraza.

Utakmicu su najavili trener Victor Sanchez i nogometaš Toni Fruk.

“Znam značenje ove utakmice od prvog dana otkako sam došao u Rijeku. Razumijem ovakvo rivalstvo, povijesno rivalstvo. To su najbolji sastojci za nogomet. Sada se suočavamo s ovom vrstom utakmice i ja sam potpuno motiviran, s pozitivnim očekivanjima za utakmicu”, rekao je Sanchez te dodao da će morati biti pametni na terenu, raditi stvari kako treba, biti konstantni i pronaći dobru ravnotežu između obrane i napada te iskoristiti prilike koje stvore.

Toni Fruk je svjestan zadatka koji ih čeka:

“Teška utakmica za nas, vjerujemo da je možemo dobro odraditi. Idealna utakmica za vratiti samopouzdanje koje je malo poljuljano i da vratimo osmijeh na lica naših navijača. Znamo da su u dobroj formi, ali dobri smo u derbijima ove sezone i nadam se da ćemo ovo odraditi najbolje dosad.”