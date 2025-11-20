Ikona HNL-a uoči derbija: ‘Hajduk je jači bez Livaje? To su prazne priče’

Podijeli :

xxAntexCizmicx/CROPIX via Guliver

Rijeka i Hajduk u subotu se susreću u derbiju 14. kola HNL-a.

Susret je za Germanijak najavila legenda HNL-a, koja je nosila oba dresa, Anas Sharbini.

“Nije jednostavno Hajduku doći u Rijeku bez obzira kakvi su rezultati Riječana u zadnjim utakmicama. Čak bih rekao da su lošiji od igre. Apsurdno možda zvuči, ali gledajući Sanchezovu Rijeku sve više sam bliži stavu da je igra bolja nego li je bila prošle sezone. Da, zvuči čudno jer je Rijeka tada osvojila naslov, ali danas pod Sanchezom igra se dobar nogomet. Na početku nije bilo dobro, ali kako vrijeme prolazi sve je bolje”, rekao je pa nastavio:

“Derbi bi moglo odlučiti nadahnuće Fruka i Livaje. Onaj tko bude bolji i raspoloženiji taj dan, pružit će ključnu prednost svojoj momčadi. Znam da ljudi često kažu kako svi paze na najbolje, pa derbije znaju riješiti igrači iz drugog plana, ali ovog puta baš tipujem na njih dvojicu. Fruk i Livaja su igrači prevage u subotnjem derbiju.”

Puno se priča da je Hajduk jači bez Livaje, no Sharbini se ne bi složio: