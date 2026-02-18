Marešić se dan nakon potpisa za Hajduk oprostio od Istre: Pogledajte kako

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk iIstra 1961 postigli su dogovor oko transfera 26-godišnjeg stopera Darija Marešića. Branič je danas na Poljudu potpisao ugovor koji ga uz Bijele veže do ljeta 2029. godine. Marešić se odmah priključio momčadi i stavio na raspolaganje treneru Gonzalo García, a u novom klubu nastupat će s brojem 15 na dresu.

U srijedu, dan nakon potpisa za Hajduk, Marešić se objavom na Instagramu oprostio od Istre: “Odlazak iz Pule i s mjesta kapetana NK Istra 1961 nije bio lak za mene. Tri i pol godine, 119 nastupa i 7 golova, to nisu samo brojke, iza njih stoje emocije, znoj i zajedništvo koje se ne zaboravlja.

Hvala Upravi kluba na ukazanom povjerenju i podršci od prvog dana. Hvala sportskom direktoru što je prepoznao moj potencijal i dao mi priliku da rastem. Hvala suigračima, zajedno smo gradili momčad, dijelili pobjede i učili iz poraza. Bez vas ovo ne bi imalo isti smisao. Hvala stručnom stožeru, tehničkom i klupskom osoblju, svaki detalj, svaki trening i svaka priprema izvan medijske pažnje učinili su me boljim igračem.

I iznad svega… Hvala navijačima. Vaša strast, vaše pjesme, vaše vjerovanje čak i u najtežim trenucima, to je ono što nosi igrača. Vaša podrška bila je i ostaje moj motiv, moja energija u svakoj utakmici. Odlazim s ponosom i sjećanjima koja ću čuvati zauvijek… ali isto tako dolazim s gladi za novim izazovima i spreman sam dati sve od sebe!”