Kovačević najavio Lokomotivu: ‘Znamo da neće biti lagano, Slaven nam je bio opomena’

Trener Dinama Mario Kovačević upozorava da nema mjesta opuštanju te ističe kvalitetu protivnika i njihovu kombinaciju iskustva i mladosti:

“Znamo da neće biti lagano. Zadnjih godina sve utakmice s Lokomotivom bile su teške. Ove sezone protiv njih imamo i poraz i pobjedu. Imaju puno iskusnih igrača koji su puno toga prošli, uz mlade igrače, i opasni su svima. Iako smo službeno gosti, svjestan sam da će se najviše nas pitati.”

Dobra vijest za Dinamo je povratak važnih igrača u konkurenciju:

“Vraćaju se Mišić i Bakrar, Bennacer je u konkurenciji, malo smo jače trenirali pa je Topiću malo ‘zaplesala’ noga. Vidjet ćemo hoće li biti u kadru. Svjesni smo svoje kvalitete, svjesni smo i stvari koje nisu bile dobre, kao i onoga što se događa kad ne uđemo dobro u utakmicu. Zato sad moramo biti pravi od prve minute.”

Dodao je i da još neki igrači konkuriraju za nastup:

“Lisica i Hoxha odlično su radili ovaj tjedan i na njih isto možemo računati.”

Osvrnuo se i na oscilacije protiv Slaven Belupa te naglasio da očekuje bolje izdanje od početka:

“Očekujemo da ćemo igrati kao u drugom poluvremenu protiv Slavena. To se događa – koliko god upozoravate, nakon pobjede protiv Hajduka uđete tako i mislite da će biti lagano… Ali u HNL-u nema slabih i to nam je samo opomena. Vjerujem da ćemo od prve minute biti bolji. Naravno da smo ozbiljno popričali u poluvremenu. Nogomet se igra 90 minuta, nekad uspijete slomiti protivnika u prvom dijelu, nekad u drugom. Ali mi sad u kontinuitetu igramo dobro, pobjeđujemo i dat ćemo sve od sebe da ovog puta svih 90 minuta budemo dobri.”