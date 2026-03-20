Veliki Barcelonin talent ponovno se povezuje s Dinamom

Dinamo se polako priprema za ljetni prijelazni rok...

Jedna od pozicija koje su označene kao primarne u prijelaznom roku i na kojima će Modri tražiti pojačanja jesu – krila. Velika želja Modrih i dalje Barcelonin Dani Rodriguez.

Taj 20-godišnjak, koji igra za Barcu Athletic, ove sezone u četvrtom rangu natjecanja, bio je već na zimu blizu Dinama. Trebao je stići na posudbu do ljeta, ali puno se toga zakompliciralo.

U međuvremenu se našao i u planovima prve momčadi, uhvatio bolju formu u drugoj ekipi, a potom je i klub zakočio njegov mogući odlazak.

Situaciju je promijenila ozljeda tetive mišića zbog koje će 20-godišnji Španjolac propustiti završnicu sezone. I tu bi se na Maksimiru opet željeli vratiti u igru, navodi Germanijak.hr.

Rodriguezu će trebati minute na početku nove sezone, a u Barceloni će do toga teško doći, dok bi mu Dinamo mogao ponuditi prostor za igru, veću odgovornost i mogućnost nastupa u europskim kvalifikacijama.