Keka upitali o mogućem dolasku u Dinamo, evo što je odgovorio slovenski trener

Guliver

Jedan od najvećih trenera u povijesti Rijeke i donedavni slovenski izbornik Matjaž Kek vrlo je poštovana figura u hrvatskom nogometu, pa se odmah nakon njegova odlaska iz reprezentacije počelo nagađati da bi mogao preuzeti Dinamo.

Kek je nakon sedam godina u svom drugom mandatu i odrađenih 75 utakmica napustio slovensku klupu, što je potaknulo priče da bi mogao zamijeniti Marija Kovačevića, čija momčad posljednjih mjeseci muči s igrom i rezultatima. Ipak, Kek je na takva nagađanja odgovorio prilično jasno.

“Nikakvog kontakta nije bilo, ja ga ne bih ni prihvatio jer bio sam izbornik svoje države. To je prvo, a drugo: Dinamo ima trenera, čovjeka kojeg izuzetno poštujem iz više razloga, ne samo nogometnih”, rekao je Kek za Sportske novosti, a onda nastavio:

“Dok sam bio izbornik, ni s kim nisam htio razgovarati niti sam si smio dopustiti da bih išao u kontakt s bilo kim, iako čitam novinarske priče, to je sasvim normalno i sastavni dio naših života. Dinamo ima trenera, kakav bih bio čovjek kad bih počeo javno okolo pričati na tu temu. Mario Kovačević radi svoj posao, kako ga radi to će drugi ocijeniti, ali znam kako bih se ja osjećao da mi stalno netko nešto pametuje i nabacuje. Ne, neću puno pričati o Dinamu.

Znači, nikad ni s kim nisam kontaktirao dok sam bio izbornik, a nisam ni ovaj jedan dan kako više nisam izbornik, ne volim se pojavljivati u tim pričama. Dinamo kao klub, kao institucija i kao svetinja, kako biste vi kazali, ima trenera koji se muči svaki dan i pokušava na svoj način napraviti rezultat. S moje ljudske strane jako nekorektno bi bilo da bilo što komentiram, pametujem, a kamoli da se nabacujem. Znam kako sam se osjećao kad su mene svaki treći dan mijenjali.”

“Hrvatski mi je nogomet dao više nego ja njemu”

“HNL je dio mene. Pogledam neke utakmice, pratim rezultate. Nešto sam dao hrvatskom nogometu, a hrvatski nogomet još puno više meni. Nisam išao na utakmice, ali sada ću vjerojatno imati više vremena da dođem na koji susret u Hrvatsku. Nisam gledao Dinamo u Velikoj Gorici, pobijedio je, a znam koliko je to teško”, poručio je Kek pa najavio subotnji derbi Dinama i Hajduka:

“S neutralne strane ću reći da je sada vrijeme za dobru utakmicu. Neka se pokaže klasa pojedinaca, ali i jedne i druge ekipe. Kad igraju prvi protiv drugoga, onda to nije samo derbi velikih rivala nego i derbi prvenstva. Normalno da ću pogledati.

Očekujem pravu tekmu u kojoj Hajduk mora doći do bodova, trebaju mu zbog cilja, naslova prvaka, koji traži već desetljećima, a Dinamo mora potvrditi prvo mjesto na koje je stigao u Velikoj Gorici i prije svega pripremiti teren za Europu koja stiže sljedeći tjedan. Utakmica s Betisom će biti jako bitna za Dinamo kao klub, za mir u ekipi do kraja prvenstva i da se ostane u Europi, što bi bilo vrlo važno ne samo za Dinamo nego i za hrvatski nogomet.”