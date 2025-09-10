Dinamo razbio istoimenog domaćina u Kupu, hat-trick Bakrara

Dinamo je krenuo u izmiješanom sastavu: Filipović – Theophile, Galešić, Goda – Stojković, Zajc, Soldo, Mudražija, Varela – Bakrar, Kulenović.

U 24. minuti Theophile je nakon kornera ostao sam na drugoj stativi i glavom iz blizine pogodio za vodstvo Zagrepčana.

Prednost je udvostručena u 40. minuti. Stojković je ubacio precizan centaršut, a Kulenović glavom poentirao za 2:0. S tim rezultatom Dinamo je otišao na predah.

U nastavku je uslijedila prava golijada. U 49. minuti Bakrar je nakon kombinacije sa Stojkovićem silovito pogodio za 3:0, a osam minuta kasnije pospremio je prizemni ubačaj Gode za 4:0. Samo minutu kasnije upisao je hat-trick. Nakon oduzete lopte Vidovića lako je zabio za 5:0.

Visokih 6:0 postavio je Kulenović u 74. minuti svojim drugim pogotkom, iskoristivši pogrešku domaćeg vratara Gavranovića. Momčad Marija Kovačevića tako je uvjerljivo stigla do plasmana u osminu finala.