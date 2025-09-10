Dinamo se uoči izbora rješava često kritiziranog člana Uprave?

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Na Maksimiru će se 13. rujna, po drugi put u posljednjih godinu i pol, održati izbori, a na ovima će se legitimitet dati Zvonimiru Bobanu.

Njegova lista Dinamovo proljeće jedina je opcija, a tportal doznaje da će se Dinamo uoči izbora riješiti jednog člana Uprave.

Svoje zadnje dane u klubu broji Darko Podnar, koji je bio direktor i član Uprave Istre 1961 te radio na španjolskom preuzimanju pulskog prvoligaša. U Istri je ostao sam nakon što povlačenja kontroverznog američki investitor Michaela Glovera i te pomogao da klub ne propadne.

Na Maksimir je stigao u ožujku 2023. odlukom Izvršnog odbora kada se priključio Vlatki Peras, Mirki Barišiću i Dariju Šimiću, no izgleda da za njega u novom Dinamu više neće biti mjesta. Loši komentari su na njegov račun često stizali zbog kontroverznih izjava.