Džeko odlazi iz Fiorentine i potpisuje za klub bivšeg suigrača

O njegovoj se budućnosti već tjednima nagađa, a iako su se dolasku nadali navijači Cagliarija, sve upućuje na to da će karijeru nastaviti u Genoi.

Talijanski mediji pišu kako je Džeko vrlo blizu dogovora s Genoom, dok će Cagliari morati potražiti druga rješenja u napadu.

Presudnu ulogu u cijelom poslu ima trener Genoe Daniele De Rossi, Džekin bivši suigrač iz Rome, koji visoko cijeni njegovo iskustvo i vjeruje da može donijeti prevagu u nastavku sezone.

U Fiorentini su prednost dobivali drugi napadači, a Džeko u ovoj fazi karijere ne želi ulogu pričuve, zbog čega je rastanak s klubom bio očekivan potez.