Saudijci su uporni, u Maksimir stigla ponuda od skoro četiri milijuna eura?!

Zanimljiv je prijelazni rok pred hrvatskim klubovima, a to se tiče i Dinama.

Spominje se odlazak Roberta Mudražije, na rubu je i Marko Soldo, a SN sada dodaju i veliku ponudu koja je na Maksimir stigla za Luku Stojkovića.

Kako se ranije pisalo, Al Jazira iz UAE ponudila je Dinamu 2.5 milijuna eura za Stojkovića, ali je to odbijeno. Saudijci su sada poslali i treću ponudu od skoro četiri milijuna eura, a ishod bi trebao biti poznat u sljedećih nekoliko dana.

Osim njih, novi klub traži i Ronael Pierre-Gabriel koji je ušao u zadnjih šest mjeseci ugovora, dok bi Dinamo rado prodao i Juana Cordobu.