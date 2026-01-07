Javio se Mudražijin menadžer: ‘Daleko je potpis, nije Slovan jedini koji ga želi’

Podijeli :

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Javio se s novim informacijama.

Iako se pisalo da je Robert Mudražija na izlaznim vratima Dinama i da je sve skoro pa riješeno sa Slovanom iz Bratislave, sada se javio i njegov menadžer, Boris Živkovič.

“Istina je da pregovaramo sa Slovanom, ali daleko smo još od potpisa. Robert je igrač svog voljenog Dinama i sjest će sa Slovanom tek ako bude postignut dogovor između dva kluba po pitanju odštete. I nije Slovan jedini koji želi Mudražiju“, rekao je Živković za Sportske novosti.

Iako je ljetos stigao uz velika očekivanja, skupio je samo pet nastupa, od čega je jednom startao od prve minute. Mudražija je nogometno odrastao u Dinamovoj školi, a onda je igrao za Zagreb, a 2016. otišao u austrijski Liefering. U HNL-u se afirmirao u Osijeku, a 2019. prešao je u danski Kopenhagen za 2,7 milijuna eura.

Nakon povratka u Hrvatsku, nastupao je za Rijeku, Ljubljansku Olimpiju, Slaven Belupo i Lokomotivu, prije dolaska za 500 tisuća eura u Dinamo prošlog ljeta, gdje nije dobio očekivanu minutažu.