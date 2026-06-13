Je li Kanada oštećena protiv BiH? ‘Vasilj je trebao dobiti crveni karton!’

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AP Photo/Stephanie Scarbrough by Guliver

Remi 1:1 između Kanade i Bosne i Hercegovine, kojim su Kanađani prekinuli niz od šest uzastopnih poraza i prvi put nakon sedam utakmica ostali neporaženi, izazvao je burnu raspravu među BBC-jevim stručnim komentatorima.

U središtu pozornosti našla se kontroverzna situacija iz drugog poluvremena i pitanje je li vratar Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj trebao biti isključen.

Sporni trenutak dogodio se ubrzo nakon početka nastavka, dok je BiH vodila 1:0. Vasilj je istrčao na dugu loptu i uspješno je odbio šakom, no pritom je u nastavku pokreta udario kanadskog napadača Tanija Oluwaseyija u glavu. Iako je akcija naknadno zaustavljena zbog zaleđa, ostalo je otvoreno pitanje zaslužuje li takav start crveni karton.

Bivši engleski reprezentativac Wayne Rooney smatra da je sudac morao pokazati Vasilju put u svlačionicu. Po njegovu mišljenju, riječ je o izrazito opasnom potezu koji je mogao imati ozbiljne posljedice za napadača. Rooney je naglasio da osvajanje lopte ne opravdava naknadni udarac u glavu te podsjetio kako su igrači i ranije bili isključivani zbog sličnih situacija nakon prekida igre.

S druge strane, bivši pomoćni sudac Premier lige Darren Cann branio je odluku argentinskog suca Facunda Tella. Istaknuo je da je vratar najprije čisto igrao loptom te da je kontakt s protivnikom bio neizbježan dio njegove kretnje. Prema Cannovu tumačenju, nije bilo elemenata za ozbiljan prekršaj niti za dodjelu crvenog kartona.

Raspravi se pridružio i bivši francuski napadač Olivier Giroud, koji je pokazao razumijevanje za obje perspektive. Rekao je da bi kao napadač vjerojatno bio nezadovoljan izostankom kazne za vratara, ali je istovremeno naglasio da je teško očekivati od vratara da nakon intervencije potpuno zaustavi pokret ruku i izbjegne kontakt s protivnikom.