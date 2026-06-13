Bivši Hajdukovac bio je najbolji igrač BiH: Nevjerojatne brojke sve govore

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AP Photo/Jeff Roberson via Guliver

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod protiv Kanade (1:1) na otvaranju Svjetskog prvenstva, a jedan igrač posebno se izdvojio u redovima Zmajeva.

Riječ je o bivšem stoperu Hajduka Nikoli Katiću, koji je prema ocjenama Sofascorea bio najbolje ocijenjeni reprezentativac Bosne i Hercegovine s impresivnom ocjenom 8.1.

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Iskusni stoper, kojeg navijači u Splitu pamte iz sezone 2021./2022. kada je nosio dres Hajduka, odigrao je svih 90 minuta i bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je momčad Sergeja Barbareza uspjela ostati neporažena protiv jednog od domaćina Mundijala.

Kanada je tijekom većeg dijela utakmice vršila pritisak i pokušavala pronaći put do gola Nikole Vasilja, ali je Katić gotovo svaki put bio na pravom mjestu. Statistika nakon susreta pokazuje koliko je posla imao defanzivac Zmajeva.

Tijekom utakmice čak je 16 puta otklonio opasnost ispred gola Bosne i Hercegovine, a jednom je intervenirao praktički na samoj gol-liniji i spriječio siguran pogodak domaće selekcije. Pored toga, upisao je dva blokirana udarca, tri presječene lopte i pet uspješnih oduzimanja posjeda protivnicima.

Posebno impresivan bio je u duel igri. Katić je dobio 15 od ukupno 24 duela, dok je u zračnim okršajima bio gotovo nezaustavljiv. Osvojio je čak 10 od 15 skok-duela, čime je neutralizirao veliki broj kanadskih centaršuteva i prekida.

Upravo je njegova sigurnost u igri glavom bila jedan od glavnih razloga zbog kojih su Kanađani teško dolazili do izglednijih prilika tijekom većeg dijela meča.

Nastup protiv Kanade pokazao je koliko Nikola Katić znači ovoj reprezentaciji. U trenucima kada je domaćin pojačavao pritisak, upravo je bivši igrač Hajduka bio taj koji je unosio sigurnost u posljednju liniju i organizirao obranu.

Bosna i Hercegovina je na kraju osvojila vrijedan bod protiv jednog od domaćina prvenstva, a Katićev nastup ostat će upamćen kao jedan od najboljih individualnih defenzivnih predstava u prvom kolu Svjetskog prvenstva. Ako nastavi igrati na ovoj razini, nema sumnje da će biti jedan od najvažnijih aduta Zmajeva u borbi za plasman u nokaut fazu Mundijala.