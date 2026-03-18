Sanchez uoči Strasbourga: ‘Optimist sam, moramo nadoknaditi samo jedan gol’

xxDamirxSkomrljx sanchez3-271125 via Guliver Image

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 21 sat gostuju kod Strasbourga u uzvratnoj utakmici osmine finala UEFA Konferencijske lige.

Strasbourg je prošlog tjedna na Rujevici slavio 2:1, a uzvrat je najavio trener Victor Sanchez.

“Uzvrat pripremamo s čvrstom vjerom da imamo šanse za prolaz protiv ovog suparnika. Budimo jasni, svjesni smo da je pred nama golem izazov. Igramo protiv velike momčadi s golemim proračunom i iznimno kvalitetnim pojedincima. U prvoj su utakmici pokazali koliko su opasni i najmanju priliku koju im dopustite, oni znaju iskoristiti. Stoga moramo odigrati vrhunsku utakmicu u fazi obrane kako bismo ih kontrolirali, ali i biti jako dobri u napadu da iskoristimo svoje prilike.

Bit ćemo hrabri. Pokušat ćemo ih učiniti nervoznima na terenu, baš kao što smo to radili i ovdje, te kreirati situacije koje idu nama u korist. Ključan će biti maksimalan fokus igrača svih 90 minuta, a možda i u produžecima, moramo biti spremni na sve. Razmišljamo pozitivno, pokazali smo da se možemo natjecati s njima i da smo ih u određenim trenucima nadigrali. Nažalost, rezultat nam nije išao u prilog, ali ako popravimo koncentraciju u završnici, možemo doći do rezultata koji nas vodi dalje”, rekao je u uvodu.

U Francuskoj nam treba pogodak, a više ste puta naglasili da moramo biti bolji u zadnjoj trećini terena?

– Da, to nije ništa novo i to je ujedno najteži dio nogometa. Zato su napadači obično najpoznatiji i najplaćeniji igrači, oni su ti koji na kraju zabijaju golove za pobjedu. Nogomet je timski rad, ali taj završni dodir najviše vrijedi. To nas prati cijelu sezonu, bilo je mnogo utakmica u kojima smo stvarali brojne prilike, a nismo ih uspjeli realizirati ili smo ih zabili premalo. Svaki tjedan radimo na tome, ali ponavljam, to je najteži segment igre. Ipak, optimist sam. Nakon zadnje dvije utakmice u kojima nismo bili pravi u završnici, očekujem da ćemo u trećoj biti na pravoj razini.

Kakvu utakmicu očekujete od Strasbourga? Imaju prednost, igraju kod kuće… Kakav će biti njihov pristup?

– Utakmice uvijek pripremamo očekujući najbolje izdanje protivnika. Iz igračkog iskustva znam da se u Europi ponekad dogodi da favoriti podcijene suparnika, pogotovo kada postoji velika razlika u budžetu i ugledu kluba. Pokušat ćemo to iskoristiti. Ako uđu u utakmicu opušteno, misleći da je posao gotov zbog pobjede u prvom susretu, ili ako ne budu agresivni od samog početka, tu vidim našu priliku u uvodnim minutama. No, mislim da smo u prvoj utakmici bili dovoljno konkurentni da nas ne podcijene. Svjesni su da smo momčad koja ih može pobijediti ako oni ne budu imali svoj dan.

Zbog žutih kartona ne možemo računati na Majstorovića. Kakvo je stanje s ozljedama?

– I dalje imamo problem s Barišićem, koji se oporavlja od ozljede, što smo potvrdili jučer. S druge strane, nakon par dana normalnog treninga, Vignato se vratio u momčad, ali zbog suspenzije ne možemo računati na Majstorovića.

Odigrali ste mnoštvo ovakvih utakmica u karijeri. Koji je najvažniji savjet koji možete dati igračima prije ovakvog susreta?

– Već smo razgovarali o mom iskustvu kako bih ih pripremio za ovaj izazov protiv Strasbourga. Prisjetio sam se vremena dok sam igrao za Deportivo La Coruñu. Igrali smo četvrtfinale Lige prvaka protiv Milana, koji je tada bio branitelj naslova. Bila je to nevjerojatna momčad – Kaká, Pirlo, Ševčenko, Seedorf, Maldini… čudesna generacija. Prvu utakmicu u Milanu izgubili smo s 4:1. Unatoč tome, vjerovali smo u prolaz i u uzvratu smo ih na našem stadionu pobijedili 4:0. Tadašnju momčad Deportiva često uspoređujem s Rijekom jer vidim mnogo sličnosti u karakteru. Pa zašto ne bismo i mi uspjeli? Naš je zaostatak čak i manji moramo nadoknaditi samo jedan gol.