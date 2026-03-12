RIJEKA – STRASBOURG 0:0 Počela super teška bitka protiv jakih Francuza

UŽIVO

12. ožu 2026
Hrvatski prvak Rijeka od 18:45 na Rujevici dočekuje francuski Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Rijeka u ovaj dvoboj ulazi kao trenutačno trećeplasirana momčad SuperSport HNL-a, dok Strasbourg zauzima osmo mjesto u francuskom prvenstvu. Tekstualni prijenos uz najvažnije video trenutke možete pratiti na Sport Klubu.

16:37

Stigli sastavi!

Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Barco, Dantas - Ndockyt, Fruk, Gojak - Adu-Adjei

Strasbourg: Penders - Doukoure, Hogsberg, Chilwell - Doue, Barco, El Mourabet, Amo-Ameyaw - Nanasi, Enciso - Panichelli

 

 

16:25

Trener Rijeke uoči povijesne utakmice

Nogometaši Rijeke sutra od 18.45 sati dočekuju Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Evo što je uoči utakmice rekao trener Rijeke.

16:17

Najbolja momčad Konferencijske lige stiže u Rijeku

Uoči okršaja s Rijekom u osmini finala Konferencijske lige Strasbourg je u domaćem prvenstvu remizirao s Auxerreom.

16:11

Što kažu kladionice?

Rijeka 4.5

Remi 4
Strasbourg 1.9

16:11

Tko sudi?

 

Glavni sudac je Grk Vasilios Fotias (36).

