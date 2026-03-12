RIJEKA – STRASBOURG 0:0 Počela super teška bitka protiv jakih Francuza

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Hrvatski prvak Rijeka od 18:45 na Rujevici dočekuje francuski Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Rijeka u ovaj dvoboj ulazi kao trenutačno trećeplasirana momčad SuperSport HNL-a, dok Strasbourg zauzima osmo mjesto u francuskom prvenstvu. Tekstualni prijenos uz najvažnije video trenutke možete pratiti na Sport Klubu.