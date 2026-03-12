RIJEKA – STRASBOURG 0:0 Počela super teška bitka protiv jakih Francuza

Hrvatski prvak Rijeka od 18:45 na Rujevici dočekuje francuski Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Rijeka u ovaj dvoboj ulazi kao trenutačno trećeplasirana momčad SuperSport HNL-a, dok Strasbourg zauzima osmo mjesto u francuskom prvenstvu. Tekstualni prijenos uz najvažnije video trenutke možete pratiti na Sport Klubu.
16:37
Stigli sastavi!
Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Barco, Dantas - Ndockyt, Fruk, Gojak - Adu-Adjei
Strasbourg: Penders - Doukoure, Hogsberg, Chilwell - Doue, Barco, El Mourabet, Amo-Ameyaw - Nanasi, Enciso - Panichelli
16:25
Trener Rijeke uoči povijesne utakmice
Nogometaši Rijeke sutra od 18.45 sati dočekuju Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Evo što je uoči utakmice rekao trener Rijeke.
16:17
Najbolja momčad Konferencijske lige stiže u Rijeku
Uoči okršaja s Rijekom u osmini finala Konferencijske lige Strasbourg je u domaćem prvenstvu remizirao s Auxerreom.
16:11
16:11
Tko sudi?
Glavni sudac je Grk Vasilios Fotias (36).
