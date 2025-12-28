Robert Murić opet je slobodan igrač

Podijeli :

Guliver image

Robert Murić (29) u potrazi je za novim angažmanom.

Nakon neuspješne epizode u slovenskoj Muri, varaždinskom krilnom napadaču nije produžen ugovor te je postao slobodan igrač.

Bio je jedan od najvećih talenata Dinamove akademije, a 2014. prešao je u Ajax.

No, Murić je svoju najveću nogometnu epizodu imao u dresu Rijeke. Na Rujevici je igrao nogomet karijere. U prvoj sezoni upisao je 12 golova i sedam asistencija, da bi iduće sezone imao isti broj pogodaka uz čak deset asistencija. U tom razdoblju njegova tržišna vrijednost, prema Transfermarktu, dosegnula je 3,5 milijuna eura.

No, nakon odlaska u turski Konyaspor, njegova karijera krenula je silaznom putanjom. U veljači ove godine stigao je u slovensku Muru s ugovorom do kraja kalendarske godine. Upisao je tek jednu asistenciju u 30 službenih nastupa i klub nije aktivirao opciju produljenja suradnje.

Prema Transfermarktu sad vrijedi 300 tisuća eura.