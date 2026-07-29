Ranieri je dobio ključeve oporavka Italije: ‘Dvije stvari su najbitnije’

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GinoxMancini IPAxSport via Guliver

Legendarni talijanski stručnjak Claudio Ranieri prekinuo je najavljenu mirovinu kako bi preuzeo funkciju predsjednika i tehničkog direktora Club Italije, organizacije pod okriljem Saveza koja nadzire rad svih reprezentativnih uzrasta i rad nogometnih akademija diljem zemlje.

Bivši trener Rome, Chelsea i iznenađujući prvak Engleske s Leicester Cityjem na tom je mjestu zamijenio Paola Maldinija, s kojim je suradnja raskinuta nakon svega tri tjedna zbog neslaganja oko izbora novog izbornika. Na klupu Azzurra tako se, nakon tri godine izbivanja, ponovno vratio Roberto Mancini, koji je predstavljen na zajedničkoj konferenciji za medije s Ranierijem.

Ranieri: Zbog nogometa sam 35 godina putovao po svijetu, ali ga nikad nisam imao vremena vidjeti Roberto Mancini novi je izbornik Italije

Iskusni stručnjak tom je prigodom iznio jasnu dijagnozu i plan obnove talijanskog nogometa, naglasivši da je Italija ostala vrhunska u momčadskoj taktici, ali da je zaostala u razvoju individualne tehnike kod najmlađih.

“Ovo je kruna moje karijere. Nisam mogao vjerovati kad sam vidio poziv Giovannija Malagòe. Bio sam na plaži, što se vidi i po mom tenu. Znam da je situacija teška, ali moja trenerska karijera pokazuje da se znam nositi s problemima. Nikada se nisam povlačio”, rekao je Ranieri i podvukao:

“Dvije su stvari ključne. Prva je da se ljudi ponovno zaljube u nogomet. Druga je da djeca, poput mog dvanaestogodišnjeg unuka, napokon vide Italiju na Svjetskom prvenstvu, jer on to još nikada nije doživio. Dok sam bio u Cagliariju, rekli su mi da djeca plaćaju previše za nogometne škole i da si mnoge obitelji to ne mogu priuštiti. To se ne smije događati. Moram vidjeti kako sustav funkcionira i pronaći rješenje. U svijetu gdje mlade privlače brojni drugi sportovi i igre, moramo ih vratiti nogometu.”

Ispred Ranierija i Mancinija kao novog izbornika sada je velik zadatak – vratiti narušeni kult reprezentacije i osigurati da se Italija ponovno nađe u samom vrhu svjetskog nogometa.