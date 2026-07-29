Hrvatska bez poraza izborila četvrtfinale EuroBasketa u Rijeci i Opatiji: Protiv Poljske za polufinale!

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Marin Sušić/HKS

Završen je uzbudljivi grupni dio natjecanja na FIBA U18 EuroBasketu B divizije, čiji su domaćini Rijeka i Opatija. Posljednje, 5. kolo donijelo je deset napetih okršaja nakon kojih su poznati svi četvrtfinalisti te parovi nokaut-faze turnira.

U središtu pažnje bila je hrvatska U18 reprezentacija koja je pod vodstvom izbornika Luke Kralja novom pobjedom potvrdila prvo mjesto u skupini A te zakazala četvrtfinalni dvoboj protiv reprezentacije Poljske.

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Skupina A: Hrvatska stopostotna, prolaz izborila i Rumunjska

Naši su mladi košarkaši u posljednjem kolu savladali Crnu Goru sa 68:59, pri čemu su ključnu razliku ponovno napravili čvrstom obranom i mirnoćom u drugom poluvremenu. Hrvatska tako s maksimalne četiri pobjede ide dalje, a u četvrtfinale joj se pridružuje Rumunjska koja je s 85:65 pregazila Norvešku (sjajni David Fometescu ubilježio je 29 poena za manje od 20 minuta). Crna Gora i Švicarska nastavljaju borbu od 9. do 16. mjesta, dok Norvežani idu u razigravanje od 17. do 22. pozicije.

Skupina B: Dominacija Češke, Poljska ugrabila drugo mjesto

Češka je potvrdila ulogu favorita uvjerljivim slavljem protiv Azerbajdžana (74:46) i neporažena osvojila skupinu. U izravnom dvoboju za prolazak dalje Poljska je nadigrala Island sa 95:71, prelomivši utakmicu odličnom drugom četvrtinom. U susretu bez rezultatskog značaja za vrh, Portugal je svladao Ukrajinu 91:68. Island i Azerbajdžan idu u borbu za poredak od 9. do 16. mjesta, a Portugal i Ukrajina od 17. do 22.

Skupina C: Nizozemci bez greške, Belgijci izbacili Britance

Nizozemska je upisala i petu pobjedu savladavši Irsku sa 89:67 te s prve pozicije zakoračila u završnicu. Belgija je u odlučujućem dvoboju bila bolja od Velike Britanije sa 78:73 i tako osigurala četvrtfinale, dok je Finska u uzbudljivoj završnici s 66:63 nadjačala Cipar. Britanci i Finci natjecanje nastavljaju u borbi za 9.–16. mjesto, a Irska i Cipar od 17. do 22. mjesta.

Skupina D: Mađari u dramatičnoj završnici do vrha

Derbi skupine D pripao je Mađarskoj koja je sa 68:62 pobijedila Gruziju. Gruzijci su se u finišu opasno približili, no Mađari su meč zaključili serijom 11:0 i osigurali jedinicu. U drugom susretu Sjeverna Makedonija je savladala Švedsku 69:60. Iz ove skupine u četvrtfinale idu Mađarska i Gruzija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija igraju za poredak od 9. do 16. mjesta, a Šveđani idu u borbu od 17. do 22. pozicije.

Svi rezultati 5. kola (29. srpnja)

Skupina A: Rumunjska – Norveška 85:65 | Crna Gora – Hrvatska 59:68

Skupina B: Island – Poljska 71:95 | Ukrajina – Portugal 68:91 | Azerbajdžan – Češka 46:74

Skupina C: Cipar – Finska 63:66 | Velika Britanija – Belgija 73:78 | Irska – Nizozemska 67:89

Skupina D: Sjeverna Makedonija – Švedska 69:60 | Mađarska – Gruzija 68:62

Raspored nastavka natjecanja (Petak, 31. srpnja)

Nakon zasluženog dana odmora u četvrtak, natjecanje se nastavlja u petak, 31. srpnja.

Četvrtfinalni parovi:

Hrvatska – Poljska

Mađarska – Belgija

Češka – Rumunjska

Nizozemska – Gruzija

Razigravanje od 9. do 16. mjesta:

Crna Gora – Azerbajdžan

Bosna i Hercegovina – Velika Britanija

Island – Švicarska

Finska – Sjeverna Makedonija

Razigravanje od 17. do 22. mjesta (Nove skupine):