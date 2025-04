Ranieri: Zbog nogometa sam 35 godina putovao po svijetu, ali ga nikad nisam imao vremena vidjeti

Trener Rome 73-godišnji Claudio Ranieri, nakon nedjeljnog remija 1:1 protiv Juventusa, ponovio je da po završetku sezone odlazi u mirovinu, ali ovaj puta zauvijek, objavili su talijanski mediji.

Ranieri je u nogometnom svijetu poznat po tome da je tijekom utakmice u stanju implementirati različite taktičke sustave, od njemu omiljenog 4-4-2 na 5-3-2, ili 3-4-3, ili pak na 3-4-1-2 (tzv. božićno drvce), ili čak na 4-2-4. Trenersku karijeru počeo je 1986. godine u niželigašu Vigor Lamezia. Trenersku reputaciju stekao je u Cagliariju (1988-1991), kojeg je od treće lige odveo do Serie A.

POVEZANO Romano: Ivan Jurić više nije trener Southamptona

Trenirao je brojne velikane, u Italiji to su bili Roma, Napoli, Juventus, Inter, zatim španjolski Atletico Madrid, londonski Chelsea, ali doktorsku disertaciju zaradio je vodeći Leicester (2015-2017). Iako su bili potpuni autsajderi, odveo je “Lisice” do jedinog naslova prvaka u Premier ligi (2015/2016). Bila je to sezona u kojoj su briljirali centarfor Jamie Vardy i alžirski veznjak Riyad Mahrez, dok je hrvatski reprezentativac tada 24-godišnji Andrej Kramarić skupio tek pet nastupa i jedan pogodak u svim natjecanjima. U modernoj eri engleskog nogometa, koji je financijski procvjetao 90-tih godina, samo se još jednom dogodilo da autsajder bude prvak, a bilo je to u sezoni 1994/1995. Tada su Blackburn Roversi, pod trenerskom palicom legendarnog Kennyja Dalglisha i predvođeni Alanom Shearerom i Chrisom Suttonom, uzeli krunu, ostavivši iza sebe Fergusonov Manchester United.

Iako je vodio brojne klubove, u njegovom srcu posebno mjesto uvijek su imali Cagliari i Roma. I kad je u proljeće prošle godine spasio Cagliari od ispadanja u drugu ligu to je trebao biti njegov “odlazak u suton”. No, sudbina je htjela da izađe iz mirovine, jer je sredinom studenoga stigao poziv iz Rome, koja je u jesenskom dijelu sezone već promijenila dva trenera, otišla je klupska legenda Daniele De Rossi i hrvatski stručnjak Ivan Jurić. Ranieri je rezultatski preporodio Romu, koja je još uvijek, zajedno sa Atalantom, Bolognom, Juventusom, Laziom i Fiorentinom, u borbi za preostala dva mjesta koja vode sljedeće sezone u Ligu prvaka (vodeći Inter i drugoplasirani Napoli su malo odmakli).

“Kada sam prošle godine završio posao u Cagliariju bio sam siguran da zauvijek odlazim u mirovinu. Stizale su ponude, ali sam ih odbijao. Znao sam da se jedino mogu vratiti ako bi stigao poziv iz Cagliarija ili Rome. Nakon što je potjeran De Rossi vjerovao sam da mogu odahnuti jer je kormilo preuzeo Ivan Jurić. Nadao sam se da poziv neće stići jer bi u suprotnom značilo da je Roma u gabuli. Morao sam se odazvati pozivu Rome, ali sam im rekao da nakon završetka sezone odlazim u mirovinu, ali sada to znači zauvijek. Kako god završilo ovo moje zadnje putovanje, ostajem pri tome. Zbog nogometa sam 35 godina putovao po svijetu, ali ga nikad nisam imao vremena vidjeti. Prije nego umrem želim vidjeti što to ima izvan nogometa, mislim da je to pošteno. Big Ben otkucava i govori mi vrijeme je isteklo“, izjavio je Ranieri.