Šotiček nakon potpisa za Hajduk: ‘Mislim da ću se uklopiti u Garcijine zamisli’

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Ante Roca/HNK Hajduk via Guliver

Hajduk je službeno potvrdio dolazak 21-godišnjeg krilnog napadača Marina Šotičeka, a ubrzo nakon što je transfer postao služben, medijima se obratio i mladi igrač.

Mladi reprezentativac stiže na Poljud na jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa ugovora iz švicarskog Basela, kamo je otišao u ljeto 2024. godine iz zagrebačke Lokomotive za tri milijuna eura.

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Nakon dvije sezone u Švicarskoj, Šotiček je odlučio potražiti sredinu u kojoj će imati veću minutažu i važniju ulogu na terenu. Iako se duže vrijeme spominjao interes Rijeke, mladi je napadač na koncu odabrao Split.

Odmah po potpisivanju ugovora, Šotiček nije skrivao oduševljenje novim izazovom u karijeri:

“Dojmovi su fantastični, jedva čekam upoznati ekipu i čim prije krenuti s radom. Pratim našu ligu, jako mi se sviđa nogomet trenera Garcije, mislim da se mogu lako uklopiti u njegove zamisli”, izjavio je Šotiček i nastavio:

“Također, poznajem puno igrača s kojima igram u mlađim uzrastima, siguran sam da će mi oni pomoći da idem putem kojim trebam ići. Želim svaku utakmicu dati sve od sebe, raditi maksimalno da ekipa pobjeđuje, a radom i trudom će sve doći na svoje.”