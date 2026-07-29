Iz HNS-a poručuju: ‘Ne pristajemo na ucjenu FIFA-e’

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Eibner-Pressefoto Scott Coleman via Guliver

Hrvatski nogometni savez (HNS) u potpunosti je usuglasio svoj stav s UEFA-om povodom prijedloga FIFA-e o ulasku privatnog kapitala u komercijalno upravljanje Svjetskim prvenstvom.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino uputio je službeni dopis prema 211 članica s rokom izjašnjavanja do 19. rujna, u kojem predlaže osnivanje novog poslovnog subjekta pod nazivom FIFA Forward Enterprise. Prema tom planu, privatni investicijski fondovi otkupili bi manjinske udjele u novoj kompaniji za procijenjenih 4,2 milijarde dolara te time preuzeli upravljanje medijskim pravima, sponzorstvima, licenciranjem i prodajom ulaznica za nadolazeća svjetska prvenstva.

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Predloženi model sa sobom nosi i značajnu financijsku diferencijaciju ovisno o izjašnjavanju pojedinih nacionalnih saveza. Savezi koji podrže projekt ostvarili bi pristup paketu financiranja u iznosu do 40 milijuna dolara u razdoblju od 2027. do 2030. godine. S druge strane, savezi koji se suprotstave planu ostali bi na postojećem modelu financiranja (Forward 4.0), koji predviđa alokaciju od tek oko 10 milijuna dolara. Postavljena razlika od čak 30 milijuna dolara u europskim nogometnim krugovima tumači se kao otvoreni financijski pritisak radi brzog prihvaćanja modela bez prethodne temeljite rasprave.

Europska krovna nogometna kuća oštro je reagirala na ovaj prijedlog istaknuvši kako međunarodne institucije nemaju pravni ni moralni mandat prodavati komercijalna prava natjecanja privatnim fondovima.

Kako doznaje tportal iz izvora bliskih vodstvu Hrvatskog nogometnog saveza, HNS u potpunosti podržava stav UEFA-e te ne namjerava prihvatiti ponuđeni model, a iz Saveza poručuju:

“Nogomet je sport za narod i navijače, a ne za okretanje novca. Dakle, nikakva prodaja, a sada i ucjena, ne dolaze u obzir. I stava smo da ćemo podržati svaku UEFA-inu odluku.”

Službeno očitovanje Hrvatskog nogometnog saveza najavljeno je za četvrtak, pri čemu je potvrđeno da će HNS pratiti sve daljnje korake i eventualne odluke UEFA-e po pitanju ovog projekta.