Dva jaka imena kandidati za izbornika Italije. Maldini: ‘Nećemo dovesti bilo koga’

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xNicolòxCampox via Guliver Image

Novi čelnici Talijanskog nogometnog saveza održali su konferenciju za medije na kojoj su predstavili rezultate dosadašnjeg rada.

U punom sastavu, predvođeni predsjednikom Giovannijem Malagom, tehničkim direktorom Paolom Maldinijem i njegovim prvim suradnikom Leonardom, trojac je govorio o glavnoj temi – tko će biti novi izbornik talijanske reprezentacije.

Nedavno su se pojavile informacije da bi talijansku reprezentaciju mogao preuzeti Pep Guardiola, no sada je otkriveno da je među kandidatima bio i Carlo Ancelotti.

„Guardiola? Ne možemo otkriti nikakve novosti, ali da, pogodili ste jednu od naših meta. Razgovarali smo i s Ancelottijem. Smatrali smo ispravnim započeti s najboljima na svijetu, no prije svega moramo provjeriti jesu li uopće dostupni u ovom trenutku. Idealno bi bilo da ovog tjedna imenujemo izbornika, ali bilo bi još bolje pričekati osobu koju zaista želimo. U žurbi smo, ali ne želimo donositi ishitrene odluke“, rekao je Maldini.

Osvrnuo se i na svoju novu ulogu u Talijanskom nogometnom savezu.

„Osjećam veliku odgovornost i pritisak. Ovo je vrlo ambiciozan projekt. Kada te pozove Italija, teško je reći ne. Nisam bio potpuno svjestan početnih izazova, ali osjetio sam da postoji stvarna prilika za uspjeh i spremnost svih da sudjeluju u obnovi. To je bilo presudno za moju odluku, kao i uvjerljiv pristup predsjednika Malaga. Uložio sam svu svoju energiju kako bih uvjerio Lea da mi se pridruži. Dijelimo iste vrijednosti i međusobno se iznimno poštujemo. Na našem sastanku predstavnici Serie A također su izrazili punu spremnost podržati naše sportske projekte“, zaključio je Maldini.