Legenda Cityja nakon 10 godina odlazi iz kluba

JPxFletcher via Guliver

Engleski 31-godišnji reprezentativni branič John Stones napustit će Manchester City na kraju sezone, nakon što je proteklih deset godina proveo na Etihadu, potvrdio je klub u utorak.

Stones je bio jedan od prvih igrača koje je Pep Guardiola 2016. doveo u Manchester City i od tada je skupio gotovo 300 nastupa i pomogao klubu u osvajanju 19 velikih trofeja, među kojima se ističe šest naslova prvaka Engleske i trijumf u Ligi prvaka 2023.

Engleski reprezentativac je u ovoj sezoni zbog ozljeda nastupio u samo 16 utakmica.

Stones je drugi “veteran” Manchester Cityja koji je najavio odlazak iz kluba, nakon što je to prije njega učinio i Portugalac Bernardo Silva.