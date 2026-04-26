VIDEO / Bivši vratar Cityja dobio drugi žuti zbog pljuvanja pa se unio sucu u lice

U 31. kolu turske Superlige odigran je turski derbi između Galatasaraya i Fenerbahča, a bio je to i dvoboj za vrh turske lige. Naime, Galatasaray je u susret ušla s +4 te je Fener tražio pobjedu kojom bi se tri kola prije kraja vratio u utrku za naslov. Međutim, nakon promašenog kaznenog udarca Andersona Talisce sve je pošlo po krivu za Fener. U 40. je Victor Osimhen zabio za 1:0, a ključna situacija se dogodila u 62. minuti kada je suđen kazneni udarac za domaćine. Tada je šou započeo, a glavnu ulogu imao je brazilski vratar Ederson. On je prvo odbio poslušati suca utakmice da se vrati na crtu prije izvođenja penala, a onda je pljunuo na pod. Sudac mu je odmah pokazao žuti karton, a to mu je bio i drugi, odnosno i isključujući crveni. Ederson se s tim nije mirio pa se sucuu takmice Yasinu Kolu unio u lice, a onda je nakon nekoliko minuta i napustio travnjak.

