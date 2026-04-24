Bivšem prvaku Engleske oduzeti bodovi zbog “minusa” od 39 milijuna funti

xManjitxNarotrax via Guliver

Bivšem premierligašu West Bromwich Albionu oduzeta su dva boda zbog kršenja pravila o profitu i održivosti.

Kako prenosi BBC Sport, čelnici Engleske nogometne lige (EFL) odlučili su kazniti drugoligaša zbog prekoračenja dopuštenog gubitka od 39 milijuna funti u razdoblju od tri sezone, zaključno s 2024./25. Klub je to negirao, no tijekom saslušanja neovisna komisija za financijski nadzor utvrdila je da su gubici Albiona „premašili gornju granicu“ te je preporučila kaznu od dva boda.

Zbog te sankcije West Brom sada drži 20. mjesto na ljestvici Championshipa s 50 bodova, šest više od zone ispadanja, dva kola prije kraja. U posljednje dvije utakmice, WBA igra protiv Ipswich Towna i Sheffield Wednesdaya. Klub ima pravo žalbe, ali ako je podnese, odluka neće biti donesena u roku od 28 dana.

West Bromwich Albion ima nekoliko velikih trofeja u svojim vitrinama, ali uglavnom iz prve polovice 20. stoljeća. Najviše se izdvaja trofej prvaka Engleske iz sezone 1919/20, a klub je pet puta osvajao FA kup, sa zadnjim naslovom osvojenim 1968. godine.

Iz najvišeg razreda engleskog nogometa, ispali su u sezoni 2020/21., a od tad borave u Championshipu.