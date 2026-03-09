Poznato što će biti s Garcijom nakon poraza od Dinama

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u svega nekoliko dana praktički ostao bez glavnih ciljeva za ovu sezonu. Najprije je u srijedu nakon dramatičnog i šokantnog susreta na Rujevici ispao iz SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa od Rijeke, a zatim je u nedjelju na Poljudu doživio težak poraz od Dinama rezultatom 1:3. Nakon tog poraza Modri su pobjegli na velikih deset bodova prednosti na vrhu SuperSport HNL-a.

Tako su Splićani ostali bez mogućnosti osvajanja Kupa, dok se borba za naslov prvaka sada čini gotovo nedostižnom.

Ipak, unatoč lošim rezultatima, zasad nema naznaka promjena na klupi. Prema informacijama novinara Tomislav Gabelić iz 24sata, vodstvo kluba trenutačno ne razmatra smjenu trenera Gonzalo Garcia.

“Čelnici Hajduka ne razmišljaju o promjeni trenera! Bez obzira na zadnje rezultate, prije svega ispadanje iz Kupa i poraz od Dinama, Gonzalo Garcia ostaje na klupi i vodit će Hajduk do kraja sezone”, objavio je Gabelić na svom Twitter (X) profilu.