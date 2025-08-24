PSG poslao Renata Sanchesa na novu posudbu, gledat ćemo ga na Sport Klubu

Podijeli :

Aktualni europski nogometni prvak Paris SG poslao je portugalskog napadača Renata Sanchesa (28) na jednogodišnju posudbu u grčki Panathinaikos.

Ovo je treća uzastopna posudba za igrača koji je početkom karijere slovio za velikog talenta, nakon Rome 2023/24. i Benfice 2024/25. Tijekom tih dviju posudbi ukupno je odigrao 17 utakmica i zabio jedan gol.

Sanches je bio u sastavu portugalske reprezentacije koja je 2016. godine postala europski prvak te je tog ljeta prešao iz Benfice u Bayern u kojem se zadržao tri sezone. Od 2019. do 2022. je bio u Lilleu iz kojega je prešao u PSG.

Posljednji od 32 nastupa za reprezentaciju upisao je još 2021.

