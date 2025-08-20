Nekadašnji golman PSG-a potpisao za Paris

Podijeli :

Guliver

Novi francuski nogometni prvoligaš Paris angažirao je iskusnog njemačkog vratara, 35-godišnjeg Kevina Trappa, dosadašnjeg člana Eintrachta iz Frankfurta, s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

Trappu će ovo biti povratak u glavni grad Francuske jer je od 2015. do 2018. godine bio član PSG-a s kojim je osvojio dva naslova prvaka i dva Kupa.

Tijekom karijere Trapp je upisao i devet nastupa za njemačku reprezentaciju.

Najveći uspjeh u klupskoj karijeri mu je osvajanje Europske lige s Eintrachtom 2022.

