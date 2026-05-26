Sjećate se njegovog kiksa protiv Monaca? Sada s velikanom lovi povratak u Ligue 1

Guliver

U prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za plasman u francusku Ligue 1 iduće sezone nogometaši St. Etiennea i Nice su odigrali dvoboj bez golova.

Borba za Ligue 1 tako će se nastaviti u uzvratnoj utakmici koja se igra u Nici 29. svibnja kada će zbog kazne tribine stadiona u Nici biti prazne.

Prvi susret dva povijesno gledano ugledna francuska kluba bila je vrlo oprezna igra s obje strane. Rijetke su bile velike prilike, s tim da je kompletno gledano nešto opasniji bio St. Etienne koji je prethodno prošao drugoligaške kvalifikacije i tako došao u šansu za povratak u elitu.

Iz Ligue 1 su direktno ispali Nantes i Metz koji su zauzeli 17. i 18. mjesto na ljestvici, dok Nica kao 16. na ljestvici ima ovu dodatnu šansu za ostankom. U elitni razred su ušli drugoligaški prvak Troyes i doprvak Le Mans.