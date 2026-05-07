Novi problemi Reala pred El Clasico: Šestorica igrača ne priča s trenerom

Podijeli :

REUTERS/Pablo Morano via Guliver Image

Real Madrid ulazi u samu završnicu sezone u ozračju koje se teško može sakriti unutar tako velikog kluba.

Prema navodima Marce, odnos između trenera Álvara Arbeloe i dijela momčadi ozbiljno je narušen, a španjolski medij tvrdi da čak šest igrača više praktički ne komunicira s trenerom prve ekipe.

Arbeloa komentirao Mbappea i poručio: ‘Real nije izgrađen na igračima koji na teren izlaze u smokingu’ Arbeloa progovorio nakon sukoba s igračem: Što se dogodi u svlačionici Reala, ostaje u svlačionici

Marca je ranije izvijestila i o slučaju Danija Ceballosa, čiji je odnos s Arbeloom, prema istom izvoru, dosegao točku potpunog pucanja nakon neugodnog sastanka u trenerovu uredu u Valdebebasu. Navodno je nakon tog razgovora Ceballos suigračima rekao kako je od trenera zatražio da do kraja sezone više nemaju nikakav kontakt.

“Zatražio sam od trenera da više nemamo nikakav kontakt”, navodno je Ceballos poručio suigračima nakon razgovora s Arbeloom.

Ono što je u početku djelovalo kao izdvojen incident sada, prema pisanju Marce, poprima znatno ozbiljnije razmjere. Šestorica igrača navodno više nisu u dobrim odnosima s Arbeloom, a pojedini s trenerom održavaju isključivo nužnu profesionalnu komunikaciju.

U klubu poput Reala takva situacija rijetko prolazi bez posljedica. Posebno zato što svlačionica u Real Madridu tradicionalno ima velik utjecaj na budućnost trenera. Arbeloa je stigao kao čovjek kluba, bivši igrač koji dobro poznaje način funkcioniranja Reala, no sada se nalazi pred možda najvećim izazovom dosadašnje trenerske karijere, ponovno uspostaviti povjerenje s igračima.

Arbeloa nije želio javno govoriti o sukobu s Ceballosom, ali pritom nije ni kategorički odbacio medijske napise. Umjesto toga, naglasio je kako stvari iz svlačionice trebaju ostati unutar momčadi.

“Ne ulazim u javne rasprave o situacijama sa svojim igračima. U ovoj sam svlačionici više od 20 godina i prvo što sam naučio jest da stvari ostaju u svlačionici. Tako razmišljam 20 godina i ostajem pri tome.”

Sve to događa se u trenutku kada je sezona Reala već obilježena velikim pritiskom. Rezultatska očekivanja, narušeni odnosi unutar ekipe i sve češće priče o budućnosti trenerske pozicije ostavljaju dojam kluba koji ulazi u vrlo osjetljivo razdoblje. Napetosti unutar svlačionice, prema navodima španjolskih medija, odavno su prerasle uobičajeno nezadovoljstvo minutažom ili taktičkom ulogom.

Iako je Arbeloa pokušao očuvati autoritet porukom da se interni problemi ne iznose u javnost, Marca tvrdi da su pukotine unutar momčadi već postale vidljive. Navodni prekid komunikacije između šest igrača i trenera dodatno pojačava dojam da se problemi Reala ne događaju samo na terenu, nego i iza zatvorenih vrata svlačionice.