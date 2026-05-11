Jakirović: Ovo je najbolja stvar koja mi se dogodila u nogometnom životu!

xPaulxChestertonx FIL-23419-0230 via Guliver

"Odličan je osjećaj, nevjerojatan, idemo na Wembley", kazao je Sergej Jakirović nakon što je njegov Hull City izborio plasman u finalu doigravanja za ulazak u Premier ligu.

Hull je pružio sjajnu predstavu na stadionu The Den pobijedivši Millwall s 2-0 nakon što je prva utakmica završila bez golova. “Tigrovi” su postali prva šestoplasirana momčad u posljednjih sedam godina Championshipa koja je stigla do finala doigravanja. To je ujedno i tek peti put u eri Championshipa (od sezone 2004/05.) da se to dogodilo.

“Odličan je osjećaj, nevjerojatan. Millwall je jako težak i zahtjevan suparnik, znali smo da će dobro započeti i biti prijetnja. Ali idemo na Wembley”, kazao je oduševljeni Jakirović za Sky Sports

Junak utakmice bio je alžirski napadač Mohamed Belloumi koji je u 64. minuti postigao pogodak, a u 79. minuti asistirao Joeu Gelhardtu. Zanimljivo, oba strijelac su naknadno ušla u igru.

“Od prvog dana svaki igrač je važan i ima utjecaj. Mo Belloumi je bio ozlijeđen i nije trenirao, pa smo odlučili da ne igra u prvom poluvremenu i da uđe u nastavku. Ali onda se Kyle Joseph ozlijedio, pa smo ga morali ranije uvesti”, kazao je.

Čestitao je svojim igračima naglasivši kako je iznimno ponosan.

“To sam vidio cijele sezone, dobra su skupina i drže se zajedno, kemija među igračima je sjajna. Jako sam ponosan na ove igrače. Rekao sam im da samo sanjaju, i svakom utakmicom smo bili sve bolji i bolji. Ovo je ostvarenje mog sna”, istaknuo je.

Hull City je prošlu sezonu završio stepenicu iznad mjesta koja vode u niži rang natjecanja, a sada je jednu pobjedu udaljen od Premier lige. I to u sezoni u kojoj klub nije imao pravo na kupovinu igrača.

“Imao sam uspjeha kao trener, ali ovo bi mogao biti broj jedan za mene, s obzirom na puno ozljeda, ovo je najbolja stvar koja mi se dogodila u nogometu u životu”, poručio je.

Njegov kolega na suprotnoj strani Alex Neil nije skrivao razočaranje.

“Nismo zabili prvi gol. Mislim da je prvi gol odlučio utakmicu. Nismo igrali dovoljno dobro. Moramo odati priznanje Hullu, mislim da su se dobro branili, ali kao napadačka snaga, mi nismo imali dovoljno snage u 90 minuta. Osjećam da sam ljude iznevjerio i to je moja prevladavajuća emocija”, kazao je Neil.

Jakirovićevi odabranici će u finalu 23. svibnja na Wembleyju, igrati protiv pobjednika sutrašnjeg susreta između Southamptona i Middlesbrougha koji su u prvom srazu odigrali bez golova.