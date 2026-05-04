Arbeloa komentirao Mbappea i poručio: ‘Real nije izgrađen na igračima koji na teren izlaze u smokingu’

Alvaro Arbeloa obratio se medijima nakon pobjede protiv Espanyola u 34. kolu La Lige, gdje je analizirao igru svoje momčadi i osvrnuo se na nekoliko aktualnih tema. Trener Real Madrida posebno je pohvalio Viníciusa Juniora, koji je postigao dva pogotka, ali je istovremeno naglasio važnost kolektivne predanosti i vrijednosti kluba, uz komentar na situaciju s Kylianom Mbappéom.

Na pitanje o Mbappéovu putovanju u Italiju tijekom oporavka od ozljede, Arbeloa je istaknuo:

“Sve planiranje oporavka od ozljeda nadziru i provode medicinske službe Real Madrida. One odlučuju kada igrači trebaju doći u Valdebebas. Svaki igrač u svoje slobodno vrijeme radi što smatra prikladnim i u to se ne mogu miješati.”

Podsjetimo, francuski napadač posljednjih dana viđen je na jahti u Italiji u društvu glumice Ester Exposito, što je izazvalo određene reakcije i pitanja o njegovom pristupu oporavku.

Govoreći o eventualnim razlikama u pristupu između Viníciusa i Mbappéa, Arbeloa je poručio:

“Ne uspoređujem igrače. Smatram da su nam potrebni svi. Otkad sam na ovoj poziciji, govorim da je za pobjedu potrebna predanost svih igrača.”

Dodao je i:

“Često kažem da me boli kad vidim da druge momčadi trče više od nas. I to ne samo kad nemamo loptu, moramo biti momčad s puno kretanja i trke čak i kad je posjed kod nas. Nije lako, jer da biste primili loptu, ponekad morate napraviti deset utrčavanja”, zaključio je.

“Potrebna nam je predanost svih igrača u pritisku, obrani i napadu. Danas, ako želite biti kompletna momčad koju je teško pobijediti, sam talent nije dovoljan. Volim vidjeti da igrači shvaćaju ne samo da je predanost važna, već da je to jedna od temeljnih vrijednosti Real Madrida”, istaknuo je trener.

Posebno je naglasio i filozofiju kluba:

“Kad govorimo o tome što je Real Madrid i kako je izgrađen, nismo stvorili ovo što je danas s igračima koji na teren izlaze u smokingu, već s igračima koji utakmicu završe s dresovima natopljenim znojem, prekrivenim blatom, trudom, žrtvom i upornošću.”

Za kraj je poručio:

“Budući da ova momčad uvijek dovodi najbolje igrače na svijetu, kad oni shvate što je Real Madrid, koje su njegove vrijednosti i što ga je učinilo velikim, tada se talent spaja s predanošću i trudom, što nas čini najboljom momčadi na svijetu. Ali prije svega, radi se o tome tko smo i kako smo izgradili povijest Real Madrida”, zaključio je trener Reala.