Arbeloa progovorio nakon sukoba s igračem: Što se dogodi u svlačionici Reala, ostaje u svlačionici

xIsmaelxMijanx via Guliver Image

Loša sezona Real Madrida dobila je još jedan neugodan epilog. Nakon razočaravajućih rezultata, ranog ispadanja iz borbe za trofeje i brojnih ozljeda ključnih igrača, sada je došlo i do sukoba između trenera Alvara Arbeloe i veznjaka Danija Ceballosa. Sve je kulminiralo prošlog četvrtka na neugodnom sastanku u trening-centru Valdebebas, koji je inicirao sam Ceballos. Nakon razgovora s trenerom, vratio se među suigrače i rekao im da je zatražio izostavljanje iz momčadi.

“Nemoj mi se više obraćati”, navodno je rekao Dani Ceballos.

Veznjak Reala treneru poručio da mu se ne obraća: Sukob je to koji mu se neće oprostiti, odlazi iz kluba Osvojio je šest trofeja s Realom, a sada ga navijači jedva prepoznaju

Kao razlog naveo je osobne probleme te dodao da više ne očekuje pozive za utakmice.

“Zamolio sam Arbelou da mi se više ne obraća”, prenio je suigračima. Također je istaknuo da ne želi da situacija utječe na ostatak ekipe, prema kojoj i dalje osjeća poštovanje.

Arbeloa je bio svjestan da će ga novinari pitati o sukobu, pa je odmah na početku konferencije rekao:

“Ne uključujem se u javne rasprave o situacijama koje imam sa svojim igračima. Prvo što sam naučio kada sam stigao u Real prije 20 godina jest da ono što se dogodi u svlačionici Real Madrida, ostaje u svlačionici Real Madrida.”

Njihov odnos već je neko vrijeme narušen, a ovo nije prvi incident. Ceballos nije zaigrao ni minute otkako se početkom travnja oporavio od ozljede. Posljednji put nastupio je u veljači protiv Osasune, kada je njegova pogreška dovela do poraza 2:1. Nakon toga više nije bio u planovima za sastav.

Uprava kluba stala je uz trenera te poručila da je igrač izostavljen isključivo iz “tehničkih razloga”, bez pokušaja ublažavanja situacije. U klubu smatraju da je Ceballos namjerno izazvao sukob kako bi olakšao odlazak i opravdao manjak minutaže. S druge strane, igrač drži da je stanje postalo neodrživo i da je odlazak jedina opcija.

Iako ima ugovor do 2027., 29-godišnji veznjak već je odlučio napustiti klub. Njegov odlazak rasteretio bi budžet za plaće, čime bi se otvorio prostor za nova pojačanja ili razvoj mladih igrača.

Kao najizglednija destinacija spominje se Real Betis, gdje je već igrao od 2014. do 2017., no sve će ovisiti o financijskim uvjetima. Budući da će biti dostupan na tržištu, interes bi mogli pokazati i drugi klubovi iz Španjolske i Europe.